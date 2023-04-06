В Мінцифрі анонсували справжню технологічну революцію та розповіли, які послуги з’являться у Дії

Додаток Дія — це справжній прорив і подібного практично немає ніде більше у світі. Документи у смартфоні — це максимально зручно, але Міністерство цифрових технологій на чолі з Михайлом Федоровим вирішили не зупинятися на досягнутому й додали в “Дію” ряд корисних послуг. Зараз у додатку можна переглянути й сплатити штрафи ПДР, здійснити шеринг авто, подати заявку на допомогу по безробіттю, для ВПО, подати дані в податкову та багато іншого. Але й цього для Мінцифри мало. Федоров заявив, що диджиталізація — це найкращий спосіб боротися з корупцією. Завдяки Дії антикорупційний ефект за два роки склав понад 16 мільярдів гривень і потенціал в цьому дуже великий.

В Дії хочуть впровадити ще більше послуг

Наразі Федоров наполягає на тому, щоб у “Дії” можна було розмитнювати авто. Раніше цей законопроєкт вже подавали до Верховної Ради де він був забракований, але у Мінцифри наполягають на своєму.

“Зараз корупція у цій сфері – від $50 до $150 млн на рік. Завдяки цифровізації повністю виключимо людський фактор і зробимо послугу автоматичною в “Дії“. Без “схем”, “хабарів” та спілкування з чиновником“, – сказав Федоров.

Якщо перша ідея поки в планах, то от наступна вже у процесі реалізації. Мова про еАкциз, послугу, яка допоможе вивести з тіні алкогольний та тютюновий бізнес.

Також в планах є автоматизація послуг для моряків. Завдяки всіляким схемам організації, які займаються реєстром документів заробляють щороку до 150 мільйонів доларів в рік.

“Цифровізація знищує корупцію. Це один із найдієвіших інструментів, щоб зупинити схеми на мільйони гривень, які осідають у кишенях корупціонерів. Більше послуг в онлайні – прозоріша держава“, – прокоментував Федоров.

Що ж, чекатимемо на всі анонсовані та не анонсовані оновлення. Впевнені, з ними життя стане набагато простішим.