Держава може взяти на себе витрати пенсіонерів за комунальні послуги: деталі

Українські пенсіонери мають надзвичайно мізерні пенсії. Інколи це всього 2000 грн, хоча така сума не вважається пенсією, а соціальною допомогою, яку нараховують тим, кому бракує страхового стажу. Цьогоріч пенсії підвищили лише один раз, під час березневої індексації. Тоді вони в середньому зросли на 500 гривень. Зараз у Пенсійному Фонді анонсували ще одне підвищення. По 500 гривень отримають пенсіонери з інвалідністю. Тобто станом на квітень 2023 року, пенсія по інвалідності становитиме 3 495 гривень. Цього на жаль теж недостатньо для нормального життя, про що свідчать коментарі людей.

«Тієї мізерної пенсії, яку отримують більшість пенсіонерів, не вистачає на продукти харчування. Оплата комуналки можлива лише з пенсії 10 та більше тисяч грн. За відсутності такого розміру пенсії, держава має брати на себе всі необхідні для пенсіонера витрати, у тому числі на комуналку», — поскаржилися українці у коментарях під дописом ПФУ на їхній сторінці у Фейсбук.

Допомагатимуть ще й пільгами

В ПФУ заявили, що більшість пенсіонерів мають можливість оформити пільги або субсидії. В першому випадку компенсація комунальних послуг можлива на 50%, або навіть на всі 100%. У випадку з субсидією, все залежить від складу сім’ї пенсіонера та сукупного числа їхніх доходів. Якщо пенсіонер проживає сам, то дуже часто йому нараховують пристойну субсидію, яка покриває майже всі витрати на комуналку.

Підвищення пенсії цього року ще будуть

У 2022 році заявляли, що жодних підвищень не буде, адже розмір пенсії заморожено у зв’язку з критичною економічною ситуацією в країні. Та сьогодні інформація вже інша. Наразі після індексації, перераховуватимуть пенсії тих пенсіонерів, які продовжують офіційно працювати. Також, не скасовують вікову доплату. Мова про тих кому виповниться 70, 75 та 80 років.