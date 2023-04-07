Государство может взять на себя расходы пенсионеров за коммунальные услуги: детали

У украинских пенсионеров очень скудные пенсии. Иногда это всего 2000 грн, хотя такая сумма не считается пенсией, а социальной помощью, которую начисляют тем, кому не хватает страхового стажа. В этом году пенсии повысили только один раз, во время мартовской индексации. Тогда они в среднем выросли на 500 гривен. Сейчас в Пенсионном фонде анонсировали еще одно повышение. По 500 гривен получат пенсионеры с инвалидностью. То есть по состоянию на апрель 2023 года пенсия по инвалидности составит 3 495 гривен. Этого, к сожалению, тоже недостаточно для нормальной жизни, о чем свидетельствуют комментарии людей.

«Той мизерной пенсии, которую получают большинство пенсионеров, не хватает на продукты питания. Оплата коммуналки возможна только при пенсии 10 и более тысяч грн. При отсутствии такого размера пенсии, государство должно брать на себя все необходимые для пенсионера расходы, в том числе на коммуналку», — пожаловались украинцы в комментариях, подписанных ПФУ на их странице в Фейсбуке.

Будут помогать еще и льготами

В ПФУ заявили, что большинство пенсионеров имеют возможность оформить льготы или субсидии. В первом случае компенсация коммунальных услуг возможна на 50% или даже на все 100%. В случае субсидии все зависит от состава семьи пенсионера и совокупного числа их доходов. Если пенсионер проживает сам, очень часто ему начисляют приличную субсидию, которая покрывает почти все расходы на коммуналку.

Повышения пенсии в этом году еще будут

В 2022 году заявляли, что никаких повышений не будет, ведь размер пенсии заморожен в связи с критической экономической ситуацией в стране. И сегодня информация уже другая. После индексации будут перечислять пенсии тех пенсионеров, которые продолжают официально работать. Также не отменяют возрастную доплату. Речь о тех, кому исполнится 70, 75 и 80 лет.