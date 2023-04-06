В ПФУ назвали семь пунктов, выполнив которые можно повысить себе пенсию

В Украине есть немало пенсионеров, которые, достигнув пенсионного возраста, все еще продолжают официально работать. Они имеют право на перерасчет пенсии. Перерасчет возможен, если лицо работает не менее 24 месяцев после выхода на пенсию или меньше, но прошло уже два года с момента назначения. Перерасчет производится на основании данных о страховом стаже, который предоставят страхователи. Подать заявление на перерасчет лицо может прямо дома, зайдя на портал ПФУ. Для этого нужно сначала создать кабинет на сайте и авторизоваться. Вот что делать дальше.

Семь шагов подачи заявки

Зайти на портал Пенсионного фонда Украины. Найти раздел “Пенсионное обеспечение” и выбрать пункт “Заявление на перерасчет пенсии”. Подробно изучить инструкцию, которая перед вами предстанет и выбрать территориальный орган Пенсионного Фонда, то есть отделение, что находится в том регионе, где вы проживаете. Заполните все поля, которые требует от вас система, и загрузите заранее подготовленные скан копии паспорта и идентификационного кода. Поставьте отметку там, где пишет, что вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных. Сформируйте заявление и перепроверьте все данные, которые ввели. Подпишите заявление с помощью персональной электронной подписи и отправьте его.

Далее пенсионный Фонд проработает заявление и произведет перерасчет. О результатах перерасчета можно узнать на том же сайте ПФУ во вкладке Мои обращения.

Сумма перерасчета в каждом случае индивидуальна. Все зависит от того, сколько у вас сверхурочного стажа, какой размер страховых взносов вы вносили, в конце концов, какая у вас зарплата.

Где получить электронную подпись?

У некоторых возникает вопрос, как получить электронную подпись. Ее можно сформировать в приложении “Дия”, или же сгенерировать в мобильном приложении Приват24. В Интернете есть множество подробных видеоинструкций, как это можно сделать.