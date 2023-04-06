В ПФУ назвали сім пунктів, виконавши які можна підвищити собі пенсію

В Україні є чимало пенсіонерів, які досягнувши пенсійного віку все ще продовжують офіційно працювати. Вони мають право на перерахунок пенсії. Перерахунок можливий, якщо особа працює не менше 24 місяці після виходу на пенсію, або менше, але пройшло вже два роки з моменту призначення. Перерахунок відбувається на підставі даних про страховий стаж, який нададуть страхувальники. Подати заяву на перерахунок особа може просто вдома, зайшовши на портал ПФУ. Для цього потрібно спочатку створити кабінет на сайті та авторизуватися. Ось, що робити далі.

Сім кроків подачі заявки

Зайти на портал Пенсійного Фонду України. Знайти розділ “Пенсійне забезпечення” та вибрати пункт “Заява на перерахунок пенсії”. Детально вивчити інструкцію, яка перед вами з’явиться і вибрати територіальний орган Пенсійного Фонду, тобто відділення, яке знаходиться у тому регіоні де ви проживаєте. Заповніть всі поля, які вимагає від вас система і завантажте завчасно підготовлені скан копії паспорта та ідентифікаційного коду. Поставте позначку там де пише, що ви погоджуєтесь з обробкою ваших персональних даних. Сформуйте заяву та перевірте ще раз всі дані, які ввели. Підпишіть заяву за допомогою персонального електронного підпису та відправте його.

Далі пенсійний Фонд опрацює заяву і здійснить перерахунок. Про результати перерахунку можна дізнатися на тому ж сайті ПФУ у вкладці “Мої звернення”.

Сума перерахунку у кожному випадку індивідуальна. Все залежить від того, скільки у вас понаднормового стажу, який розмір страхових внесків ви вносили, зрештою яка у вас зарплата.

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В декого виникає питання, як отримати електронний підпис. Його можна сформувати у додатку “Дія”, або ж згенерувати у мобільному додатку Приват24. В Інтернеті є безліч детальних відеоінструкцій, як це можна зробити.