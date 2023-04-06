Юрист рассказал, будет ли работать рассылка повесток в мессенджерах

Недавно заявление представителей власти о рассылке повесток военнообязанных через мессенджеры вызвало настоящий ажиотаж среди украинцев. Однако специалисты уверены, что такая инициатива только создаст проблемы государству, а не поможет упорядочить учет военнообязанных.

По словам адвоката Дмитрия Бузонова, рассылка повесток через мессенджеры позволяет сделать массовым оповещение призывников.

По словам адвоката, чем больше повесток будет разослано, ты больше ухилянтов придется наказать с юридической точки зрения. Если не будет наказания за игнорирование повесток, тогда нет смысла во внедрении такой системы оповещения. Однако в государстве нет столько ресурсов, чтобы реально наказать всех, кто будет уклоняться от призыва. Иначе нет смысла принимать подобный законопроект.

Также, по словам Бузанова, какая-то часть граждан в любом случае может избежать призыва. Например, люди удалят все мессенджеры или начнут пользоваться кнопочными телефонами. Однако если даже государство решит посылать повестки обычными смс-сообщениями, то большая часть призывников просто начнет пользоваться номерами телефонов, зарегистрированными на паспортные данные не военнообязанного лица.

В общем, вариантов, чтобы избежать призыва и повестками в мессенджерах множество. Другое дело – повестки в Действии. Ранее подобная информация уже была озвучена. Однако по словам Михаила Федорова, ранее возглавлявшего министерство цифровой трансформации, его команда не желает портить имидж приложения государственных услуг. Так что по меньшей мере до конца войны с оккупантами такую ​​инновацию, как отправка повесток, в действие не будут добавлять.

Так что пока все остается на уровне разговоров и предположений.

Напомним, что еще 24 февраля 2022 в Украине ввели военное положение и общую мобилизацию. Пока их действие продлили до мая, однако это вряд ли последнее удлинение. В то же время, военнообязанным напоминают, что вручение повестки – это не автоматический билет на передовую. В первую очередь, призывники пройдут курс подготовки, а уже тогда их могут отправить в боевые части.