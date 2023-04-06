Юрист розповів, чи буде працювати розсилка повісток в месенджерах

Недавно заява представників влади про розсилання повісток військовозобов’язаних через месенджери викликала справжній ажіотаж серед українців. Однак спеціалісти впевнені, що така ініціатива лише створить проблеми державі, а не допоможе впорядкувати облік військовозобов’язаних.

За словами адвоката Дмитра Бузонова, розсилка повісток через месенджери дозволяє зробити масовим оповіщення призовників.

За словами адвоката, чим більше повісток буде розіслано, ти більше ухилянтів доведеться покарати з юридичної точки зору. Якщо не буде покарання за ігнорування повісток, то тоді немає сенсу в запровадженні такої системи оповіщення. Однак в державі немає стільки ресурсів, щоб реально покарати всіх, хто ухилятиметься від призову. Інакше немає сенсу приймати подібний законопроєкт.

Також за словами Бузанова, якась частина громадян в будь-якому разі може уникнути призову. Для прикладу, люди видалять всі месенджери або почнуть користуватися кнопковими телефонами. Однак якщо навіть держава вирішить надсилати повістки звичайними смс-повідомленнями, то чимала частка призовників просто почне користуватися номерами телефонів, зареєстрованими на паспортні дані не військовозобов’язаної особи.

Загалом варіантів, щоб уникнути призову та повістками в месенджерах безліч. Інша річ – повістки у Дії. Раніше така інформація вже була озвучена. Однак за словами Михайла Федорова, який раніше очолював міністерство цифрової трансформації, його команда не бажає псувати імідж додатка державних послуг. Тож щонайменше до кінця війни з окупантами таку інновацію, як надсилання повісток, в Дію не додаватимуть.

Тож поки все залишається на рівні розмов та припущень.

Нагадаємо, що ще 24 лютого 2022 року в Україні запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію. Наразі їх дію продовжили до травня, однак це навряд чи останнє подовження. Водночас військовозобов’язаним нагадують, що вручення повістки – це не автоматичний квиток на передову. В першу чергу призовники пройдуть курс підготовки, а вже тоді їх можуть відправити в бойові частини.