Новый вид помощи можно будет получить через Дию уже с 10 апреля

На днях в правительстве сообщили, что уже с 10 апреля ветераны украино-российской войны смогут получить еще один вид грантовой помощи. Именно такая финансовая помощь может стать толчком к созданию собственного бизнеса. Заявки на получение средств можно будет подавать через портал государственных услуг. Действие уже с 10 апреля.

Грант позволяет получить от 250 тысяч гривен до одного миллиона гривен. Вдобавок, муж или жена ветерана войны смогут рассчитывать на получение гранта на сумму полмиллиона гривен для развития семейного бизнеса.

В настоящее время доступно несколько грантовых программ, а именно:

250 тысяч гривен для участников боевых действий, а также лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, при условии создания одного рабочего места;

500 тысяч гривен может получить член семьи участника боевых действий и/или лица с инвалидностью, полученной в результате войны, при условии создания не менее двух рабочих мест;

один миллион гривен могут получить участники боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны. Однако только при условии, что они зарегистрированы как физические лица предприниматели не менее трех лет. Также они должны создать четыре рабочих места, при этом минимум два из них должны быть предоставлены ветеранам или лицам с инвалидностью в результате войны.

Гранты на сумму от 500 тысяч до миллиона будут предоставляться только условиям, что финансирование проекта будет происходить не только государством, но и получателем помощи в соотношении 70/30. Полученные государством средства можно будет потратить на покупку оборудования, сырье, аренду помещения или транспортные средства, необходимые для реализации собственного бизнес-проекта. Также можно потратить средства на покупку лицензионного программного обеспечения, а также оплату услуг по маркетингу и рекламе и так далее.

На самом деле это отличная возможность начать собственное дело, ведь, несмотря на войну, людям нужно уже сейчас думать о возвращении к мирной жизни. Так что такие инициативы не только помогут развивать экономику Украины, но и гарантировать стабильное будущее ветеранам войны.