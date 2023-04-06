ПриватБанк пояснив, чому банкомати стали частіше “з’їдати” картки: на це є сім причин

Доволі часто банкомат чи навіть термінал може “зажувати” картку і вже не віддати її. Особливо часто це почало траплятися відколи ПриватБанк дозволив здійснювати безкоштовні перекази на карту з карт польських та німецьких банків.

ПриватБанк може заблокувати картку в будь-який момент, і далі буде довготривала процедура з її відновленням. У фінустанові пояснили, чому так може трапитися.

Сім причин, чому банкомати блокують картки

Недостатній баланс на картці. Інколи банкомат може заблокувати картку на якій недостатньо коштів для здійснення операції. Неправильно введений пін-код. Якщо ви кілька разів поспіль неправильно ввели пароль (переважно більше трьох разів), то картку заблокують. Заборони, які накладені на картку. Наприклад, якщо картка заблокована, то банкомат вам її вже не віддасть. Вийшов термін придатності картки. Тоді вам просто потрібно перевипустити її. Ретельно слідкуйте за цим моментом. Перевищення лімітів. Тут може бути одразу декілька варіантів. Наприклад, ви перевищили ліміт на зняття готівки протягом однієї доби, установлений банком. Або ж перевищили свій власний ліміт, який самі ж установили у додатку. Картку можуть заблокувати, адже подумають, що нею користується хтось чужий. Перебої з електроенергією. І наостанок, банкомат може з’їсти картку якщо під час здійснення операції виникли проблеми з електромережею.

Таких випадків було багато під час регулярних вимкнень електроенергії, які спостерігалися в Україні зимою. Тоді людям ще й зникло безліч грошей, адже банкомат бувало вимикався в момент, коли гроші з картки вже були списані, але людям їх видати термінал не встиг. В кожному з цих випадків потрібно відразу ж йти у відділення, та писати заяву на повернення, чи відновлення картки. Процедура ця може тривати різну кількість часу. Все залежить від того, чи втратили ви гроші.