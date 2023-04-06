ПриватБанк пояснив, чому банкомати стали частіше “з’їдати” картки: на це є сім причин

Доволі часто банкомат чи навіть термінал може “зажувати” картку і вже не віддати її. Особливо часто це почало траплятися відколи ПриватБанк дозволив здійснювати безкоштовні перекази на карту з карт польських та німецьких банків.
ПриватБанк може заблокувати картку в будь-який момент, і далі буде довготривала процедура з її відновленням. У фінустанові пояснили, чому так може трапитися.
Сім причин, чому банкомати блокують картки
- Недостатній баланс на картці. Інколи банкомат може заблокувати картку на якій недостатньо коштів для здійснення операції.
- Неправильно введений пін-код. Якщо ви кілька разів поспіль неправильно ввели пароль (переважно більше трьох разів), то картку заблокують.
- Заборони, які накладені на картку. Наприклад, якщо картка заблокована, то банкомат вам її вже не віддасть.
- Вийшов термін придатності картки. Тоді вам просто потрібно перевипустити її. Ретельно слідкуйте за цим моментом.
- Перевищення лімітів. Тут може бути одразу декілька варіантів. Наприклад, ви перевищили ліміт на зняття готівки протягом однієї доби, установлений банком. Або ж перевищили свій власний ліміт, який самі ж установили у додатку. Картку можуть заблокувати, адже подумають, що нею користується хтось чужий.
- Перебої з електроенергією. І наостанок, банкомат може з’їсти картку якщо під час здійснення операції виникли проблеми з електромережею.
Таких випадків було багато під час регулярних вимкнень електроенергії, які спостерігалися в Україні зимою. Тоді людям ще й зникло безліч грошей, адже банкомат бувало вимикався в момент, коли гроші з картки вже були списані, але людям їх видати термінал не встиг. В кожному з цих випадків потрібно відразу ж йти у відділення, та писати заяву на повернення, чи відновлення картки. Процедура ця може тривати різну кількість часу. Все залежить від того, чи втратили ви гроші.
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