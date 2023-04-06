Новий вид допомоги можна буде отримати через Дію вже з 10 квітня

Днями в уряді повідомили, що вже з 10 квітня ветерани українсько-російської війни зможуть отримати ще один вид грантової допомоги. Саме така фінансова допоможе може стати поштовхом для створення власного бізнесу. Заявки на отримання коштів можна буде подавати через портал державних послуг Дія вже з 10 квітня.

Грант дозволяє отримати від 250 тисяч гривень до одного мільйона гривень. На додаток, чоловік або дружина ветерана війни зможуть розраховувати на отримання гранту на суму півмільйона гривень для розвитку сімейного бізнесу.

Наразі доступні кілька грантових програм, а саме:

250 тисяч гривень для учасників бойових дій, а також осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, за умови створення одного робочого місця;

500 тисяч гривень може отримати член сім’ї учасника бойових дій та/ або особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, при умові створення не менше як двох робочих місць;

один мільйон гривень можуть отримати учасники бойових дій та/ або особи з інвалідністю внаслідок війни. Однак лише при умові, що вони зареєстровані як фізичні-особи підприємці не менше трьох років. Також вони повинні створити чотири робочі місця, при цьому мінімум два з них повинні бути надані ветеранам або особам з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти на суму від 500 тисяч до мільйона будуть надаватися лише умови, що фінансування проєкту буде відбуватися не лише державою, але й отримувачем допомоги у співвідношенні 70/30.

Надані державою кошти можна буде витратити на покупку обладнання, сировину, оренду приміщення або транспортні засоби, які необхідні для реалізації власного бізнес-проєкту. Також можна витратити кошти на покупку ліцензійного програмного забезпечення, а також оплату послуг з маркетингу та рекламу і так далі.

Насправді це чудова можливість почати власну справу, адже попри війну людям потрібно вже зараз думати про повернення до мирного життя. Тож такі ініціативи не лише допоможуть розвивати економіку України, але й гарантувати стабільне майбутнє ветеранам війни.