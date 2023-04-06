Нафтогаз зробив важливу заяву: до здорожчання газу залишилось 25 днів

Нафтогаз надає деяким споживачам блакитне паливо за старими цінами, однак термін дії такого пільгового тарифу закінчується 30 квітня.

Попри повномасштабну війну всі українці зобов’язані сплачувати комунальні послуги. Однак підвищувати тарифи заборонено мораторієм уряду на весь час дії воєнного стану та ще шість місяців після його скасування.

Кабінет Міністрів України вирішив зберегти пільгову ціну на природний газ для виробників тепла, бюджетних організацій та гуртожитків лише на місяць, тобто до 30 квітня 2023 року.

Це означає, що ці споживачі оплачуватимуть ресурс за старою ціною. До кінця місяці тарифи будуть наступники:

7,42 тис. гривень за 1000 кубометрів газу з урахуванням ПДВ на тепло та гарячу воду;

16,39 тисяч гривень за 1000 кубометрів для установ бюджетної сфери.

Такий же тариф розповсюджується на підприємства, установи та організації, на балансі яких є гуртожитки та/ або інші типи житлових об’єктів, де на постійній основі проживають побутові споживачі. Для них тариф становитиме 7,42 гривні за кубометр.

Щодо майбутніх тарифів, то наразі немає жодної інформації, якими вони будуть в найближчій перспективі. Однак експерти прогнозують суттєве подорожчання. За словами експерта Олега Попенка, тарифи на газ можуть зрости приблизно на 50%, тобто до 11-12 гривень.

Враховуючи, що мільйони наших співгромадян опинилися в скрутній ситуації через повномасштабне вторгнення російських окупантів, мораторій уряду щодо підвищення цін на газ та тепло до кінця дії воєнного стану та шість місяців після його скасування, дозволяє хоча б якось планувати витрати та утримувати сім’ї. Однак вже цієї весни, ймовірно, з травня зростуть тарифи на електропостачання. Поки жодних деталей не озвучували, але за найоптимістичнішими прогнозами вартість одного кіловата енергії коштуватиме близько 2,5 гривень, однак ринкова вартість електроенергії зараз є на рівні близько шести гривень за один кіловат. Це може стати справжнім викликом для українців.