Нафтогаз сделал важное заявление: до удорожания газа осталось 25 дней

Нафтогаз предоставляет некоторым потребителям голубое топливо по старым ценам, однако срок действия такого льготного тарифа истекает 30 апреля.

Несмотря на полномасштабную войну, все украинцы обязаны платить коммунальные услуги. Однако повышать тарифы запрещено мораторием правительства на все время действия военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.

Кабинет Министров Украины решил сохранить льготную цену на природный газ для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий только на месяц, то есть до 30 апреля 2023 года.

Это означает, что эти потребители будут оплачивать ресурс по старой цене. До конца месяца тарифы будут преемниками:

7,42 тыс. гривен за 1000 кубометров газа с учетом НДС на тепло и горячую воду;

16,39 тысячи гривен за 1000 кубометров для учреждений бюджетной сферы.

Такой же тариф распространяется на предприятия, учреждения и организации, на балансе которых есть общежития и/или другие типы жилых объектов, где постоянно проживают бытовые потребители. Для них тариф составит 7,42 гривны за кубометр.

Что касается будущих тарифов, то пока нет никакой информации, какой они будут в ближайшей перспективе. Однако эксперты прогнозируют существенное удорожание. По словам эксперта Олега Попенко, тарифы на газ могут вырасти примерно на 50%, то есть до 11-12 гривен.

Учитывая, что миллионы наших сограждан оказались в затруднительной ситуации из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов, мораторий правительства по повышению цен на газ и тепло до конца действия военного положения и шесть месяцев после его отмены позволяет хотя бы как-то планировать расходы и содержать семьи. Однако уже этой весной, вероятно, с мая возрастут тарифы на электроснабжение. Пока никаких деталей не озвучивали, но по самым оптимистичным прогнозам стоимость одного киловатт энергии будет стоить около 2,5 гривны, однако рыночная стоимость электроэнергии сейчас на уровне около шести гривен за один киловатт. Это может стать настоящим вызовом украинцам.