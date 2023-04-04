В апреле украинцам снова повысят пенсии: кто получит дополнительные деньги уже в мае

В апреле в Украине пройдет очередной перерасчет пенсий. На этот раз выплаты повысят работающим пенсионерам. Сумма надбавки будет зависеть от зарплаты пенсионера и стажа, который он успел получить после выхода на заслуженный отдых.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины. В пресс-службе ведомства отметили, что такой перерасчет выплат гражданам, продолжающим работать на пенсии, проводят каждые 2 года. Повышение начисляется после завершения первого квартала и получения от Фонда социального страхования отчетов об уплате работающими пенсионерами ЕСВ. Опираясь на данные о полученном дополнительном стаже, работающим пенсионерам рассчитывают ежемесячную доплату к пенсии.

При этом пенсионеры, которые после выхода на заслуженный отдых еще не успели отработать 24 месяца (2 года), под перерасчет не попадают. У них сумма выплат не изменится ни на гривну.

В том же время граждане, имеющие более 2 лет так называемого «сверхстажа», новую повышенную пенсию получат уже в мае. Рассчитать сумму надбавки пенсионер может самостоятельно. Для этого нужно расчетную сумму зарплаты, которая фигурирует в формуле пенсии, умножить на стаж, полученный после оформления пенсии.

Например, пенсионерам, которые получают выплаты в сумме 7000 грн и зарплата у них после выхода на пенсию не изменилась, за 2 года послепенсионного стажа могут рассчитывать на надбавку 400 грн. А вот украинцам с пенсией 5000 грн за такой же стаж выплаты повысят всего на 285 грн.

Напомним, что в марте в Украине была проведена индексация пенсий. В ходе индексации выплаты повысили более чем 10 млн. пенсионеров. Ежемесячный доход стариков вырос в среднем на 19,7%. Надбавку получили даже украинцы, которые получают минимальную пенсию и обычно не попадали под индексацию. При этом гражданам, оформившим пенсию с 2020 до 2022 годов, к ежемесячным выплатам добавили лишь по 100 грн.