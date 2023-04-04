Если не обратиться в ПФУ, пенсии не будет: кого это касается?

Диджитализация досталась и социальной сфере, а именно Пенсионного Фонда. В частности, теперь украинцы могут не приходить в отделение и не подавать документы по достижению пенсионного возраста. При наличии необходимого количества стажа пенсия будет начислена автоматически. Но это касается не всех. В ПФУ объяснили, кому все же нужно к ним приходить, да еще приносить с собой исчерпывающий перечень документов.
Автоматически начислят пенсию владельцам электронной трудовой книжки
Для того чтобы получить пенсию автоматически, нужно чтобы сведения о вашем стаже были в соответствующем реестре. Для этого должна быть электронная трудовая книжка, которую работодатель должен перенести все данные. Важно, чтобы в системе были данные о стаже, полученном до 2004 года. Если их нет, то пенсию автоматически не начислят.
Что делать?
Если у вас есть только обычная трудовая книжка, то вы должны лично обращаться в ПФУ для того, чтобы вам начислили пенсию. Вот какие документы нужно с собой иметь:
- Заполненное заявление. Его образец можно найти на сайте. Очень важно не забывать о собственной подписи. Иногда пенсионеры отправляют пакет документов в ПФУ по почте и забывают подписать заявление. В таком случае пенсию не начислят и нужно делать все заново.
- Копию и оригинал всех страниц паспорта.
- Документ о регистрации и местожительстве лица.
- При необходимости свидетельство о рождении детей. Скорее речь о льготных категориях населения, когда многодетные мама или папа могут выйти на пенсию раньше времени.
- Заявление и номер счета в банке, на который вам будут начислять пенсию.
- Копию и подлинник трудовой книжки.
- ИНН, или свидетельство об общегосударственном социальном страховании.
- При наличии справки по военкомату, или военный билет.
- Документы, удостоверяющие, что вы учились на дневной форме обучения в период до 2004 года.
Также требуется справка о заработной плате за три месяца. Период может быть любой, но до 30.06.2000 года.
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