Если не обратиться в ПФУ, пенсии не будет: кого это касается?

Диджитализация досталась и социальной сфере, а именно Пенсионного Фонда. В частности, теперь украинцы могут не приходить в отделение и не подавать документы по достижению пенсионного возраста. При наличии необходимого количества стажа пенсия будет начислена автоматически. Но это касается не всех. В ПФУ объяснили, кому все же нужно к ним приходить, да еще приносить с собой исчерпывающий перечень документов.

Автоматически начислят пенсию владельцам электронной трудовой книжки

Для того чтобы получить пенсию автоматически, нужно чтобы сведения о вашем стаже были в соответствующем реестре. Для этого должна быть электронная трудовая книжка, которую работодатель должен перенести все данные. Важно, чтобы в системе были данные о стаже, полученном до 2004 года. Если их нет, то пенсию автоматически не начислят.

Что делать?

Если у вас есть только обычная трудовая книжка, то вы должны лично обращаться в ПФУ для того, чтобы вам начислили пенсию. Вот какие документы нужно с собой иметь:

Заполненное заявление. Его образец можно найти на сайте. Очень важно не забывать о собственной подписи. Иногда пенсионеры отправляют пакет документов в ПФУ по почте и забывают подписать заявление. В таком случае пенсию не начислят и нужно делать все заново. Копию и оригинал всех страниц паспорта. Документ о регистрации и местожительстве лица. При необходимости свидетельство о рождении детей. Скорее речь о льготных категориях населения, когда многодетные мама или папа могут выйти на пенсию раньше времени. Заявление и номер счета в банке, на который вам будут начислять пенсию. Копию и подлинник трудовой книжки. ИНН, или свидетельство об общегосударственном социальном страховании. При наличии справки по военкомату, или военный билет. Документы, удостоверяющие, что вы учились на дневной форме обучения в период до 2004 года.

Также требуется справка о заработной плате за три месяца. Период может быть любой, но до 30.06.2000 года.