Якщо не звернутися у ПФУ — пенсії не буде: кого це стосується?

Диджиталізація дісталася й соціальної сфери, а саме Пенсійного Фонду. Зокрема, тепер українці можуть приходити у відділення та не подавати документи по досягненню пенсійного віку. За наявності необхідної кількості стажу пенсія буде нарахована автоматично. Але це стосується не всіх. У ПФУ пояснили, кому все-таки потрібно до них приходити, та ще й приносити з собою вичерпний перелік документів.
Автоматично нарахують пенсію власникам електронної трудової книжки
Для того, щоб отримати пенсію автоматично, потрібно щоб відомості про ваш стаж були у відповідному реєстрі. Для цього має бути електронна трудова книжка, в котру роботодавець повинен перенести всі дані. Важливо, щоб у системі були дані про стаж отриманий до 2004 року. Якщо їх немає, то пенсію автоматично не нарахують.
Що робити?
Якщо ви маєте лише звичайну трудову книжку, то повинні особисто звертатися у ПФУ для того аби вам нарахували пенсію. Ось, які документи потрібно з собою мати:
- Заповнена заява. Її зразок можна знайти на сайті. Дуже важливо не забувати про власний підпис. Інколи пенсіонери відправляють пакет документів до ПФУ поштою, і забувають підписати заяву. В такому випадку пенсію не нарахують і потрібно робити все заново.
- Копію та оригінал всіх сторінок паспорта.
- Документ про реєстрацію і місцепроживання особи.
- За потреби свідоцтво про народження дітей. Швидше мова про пільгові категорії населення, коли багатодітні мама чи тато можуть вийти на пенсію завчасно.
- Заява та номер рахунку у банку через який вам нараховуватимуть пенсію.
- Копію та оригінал трудової книжки.
- ІПН, або свідоцтво про загальнодержавне соціальне страхування.
- За наявності довідку з військкомату, чи військовий квиток.
- Документи, які засвідчують, що ви навчалися на денній формі навчання у період до 2004 року.
Також потрібна довідка про заробітну плату за три місяці. Період може бути будь-який, але до 30.06.2000 року.
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