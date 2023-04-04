Владельцам квартир приготовиться: кого заставят заплатить штрафы более 2500 гривен

Украинцам рассказали, за что могут оштрафовать владельцев квартир.

Проживание в многоквартирных домах подразумевает соблюдение нескольких правил. Владельцам квартир напомнили, за что они могут получить штрафы.

Наверняка каждый житель квартиры может вспомнить несколько историй о соседях, как громко слушают музыку, делают ремонт или ссорятся в то время, как вы пришли уставшими с работы и хотите отдохнуть.

Из-за подобных ситуаций часто возникают конфликты, ведь соседи далеко не всегда понимают. Поэтому приходится обращаться в правоохранительные органы.

Государственными строительными нормами Украины предусмотрено, что по общим правилам жители квартир должны соблюдать режим тишины в будние дни с девяти вечера до восьми утра, в выходные дни — с десяти вечера до восьми утра.

В вышеуказанное время категорически запрещено:

громко кричать или петь;

производить ремонт;

включать музыку, запускать фейерверки и так далее.

При этом в список запретов не входит детский плач, а также шум от домашних животных, например, лай собаки.

То есть если соседские дети громко играют или кричат, например, после полуночи, а беседы с их родителями не дают результата, то следует обратиться в органы опеки.

Что касается домашних животных, то если у вас есть издевательства над четырелапым, можно обратиться в службы защиты прав животных.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за шум в запрещенное время можно получить наказание в виде штрафа. Сумма штрафа может достигать двух с половиной тысяч гривен.

Однако на практике наказать шумных соседей достаточно сложно. Однако, если разговоры не помогают, не стесняйтесь звонить в полицию. Представители правоохранительных органов должны зафиксировать факт нарушения тишины и провести замеры уровня шума. Чаще всего визит полицейских успокаивает нарушителя, если же нет, вы сможете обратиться в суд.