Заметили утром: как ночные мошенники воруют деньги с карт ПриватБанка

Популярный в Украине банк, известный огромным количеством банкоматов и терминалов по всей стране, продолжает создавать проблемы украинцам.

В этот раз речь идет не о хамстве сотрудников банка в отделениях. Похоже эту ситуацию в Привате уже разрешили путем проведения воспитательной работы. Однако проблемы остались. В последнее время все чаще происходит так, что с карт клиентов списывают деньги, а люди об этом даже не догадываются.

Об этом стало известно из сообщения недовольного клиента ПриватБанка. На портале Banki.ua он оставил отзыв об одном из самых популярных банков.

Из его сообщения известно следующее. В ночь, когда ПриватБанк проводил регламентные работы по карточке мужчины, было проведено сразу шесть транзакций. Четыре из них, к счастью, ПриватБанк заблокировал, однако два все-таки прошли успешно. С карты исчезло около четырех тысяч гривен, ведь деньги снимали в долларах. В то же время из банка не поступало никаких звонков или предупреждений. Узнать об исчезновении денег со счета удалось только утром. После этого карточку сразу же заблокировали.

Теперь банк будет разбираться в сложившейся ситуации. На расследование отводится 120 дней. В то же время, средства похитили с кредитной карты, а значит, клиенту будут дополнительно начислять пеню, штрафы и комиссии. Причем, картой не пользовались. ПриватБанк просто выдал кредитную карту в качестве дополнения к карте для выплат.

У клиента банка сейчас возникает множество вопросов. Как могло случиться так, что ночью во время технических работ были похищены денежные средства. А также почему в случае явного мошенничества клиент должен выплачивать проценты, и это при этом что расследование будет длиться до четырех месяцев.

В то же время банк пока никаких пояснений не дал. Мы продолжаем следить за ситуацией и сообщим вам, если появятся новые детали.