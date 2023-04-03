Как мошенники: украинка рассказала как Ощадбанк навязывает услуги и требует за них деньги

Украинка рассказала, как Ощадбанк предложил оформить карту, а после отказа потребовал оплатить обслуживание.

По словам женщины, она отказалась от предложения оформить карту, но вскоре ей поступило сообщение о необходимости оплатить 120 гривен.

То есть Ощадбанк без согласия клиента открыл карту, а затем повесил долг за ее выпуск и обслуживание. Жалобу на действия одного из самых крупных украинских банков женщина опубликовала на популярном ресурсе Минфин.

По словам женщины, ей позвонили из Ощадбанк с предложением оформить карту киевлянина. Она отказалась, но вскоре ей поступило сообщение, что карточка готова и она может забрать ее в отделении.

В ответ на такое сообщение женщина позвонила на горячую линию Ощадбанка и еще раз объяснила, что ей не нужна такая карта. Но банк продолжал информировать о необходимости оплатить 120 гривен за открытие и обслуживание карты.

И все это при том, что женщина не является клиентом Ощадбанка. По ее словам, она не забирала эту карточку, не подписывала никаких документов и не активировала счета. Она считает это мошенничеством со стороны крупного украинского банка.

Ситуация довольно странная, однако сейчас украинские банки соревнуются друг с другом за каждого клиента. Мы продолжаем следить за этой историей и сообщим, как только появится комментарий представителей банка. В любом случае подобное навязывание недопустимо, ведь одно, когда банк предоставляет карту бесплатно или предлагает платную услугу своим клиентам, и совсем другое, когда от человека, даже не являющегося клиентом банка предлагают оплатить обслуживание карты, которую лицо не заказывала.

Напомним, на ресурсе Минфин украинцы могут оставлять жалобы на финансовые учреждения. Размещение жалобы – это один из путей получить ответ от банка и решить свою проблему.