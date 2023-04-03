Неначе шахраї: українка розповіла як Ощадбанк нав’язує послуги та вимагає за них гроші

Українка розповіла, як Ощадбанк запропонував оформити картку, а після відмови почав вимагати оплатити обслуговування.

За словами жінки вона відмовилася від пропозиції оформити карту, але невдовзі їй надійшло повідомлення про необхідність сплатити 120 гривень.

Тобто Ощадбанк без згоди клієнта відкрив карту, а потім “повісив” борг за її випуск та обслуговування. Скаргу на дії одного з найбільших українських банків жінка опублікувала на популярному ресурсі Мінфін.

За словами жінки, їй зателефонували з Ощадбанку з пропозицією оформити карту киянина. Вона відмовилася, але незабаром їй надійшло повідомлення, що картка готова і вона може її забрати у відділенні.

У відповідь на таке повідомлення жінка подзвонила на гарячу лінію Ощадбанку та ще раз пояснила, що їй не потрібна така картка. Але банк продовжував інформувати про необхідність сплатити 120 гривень за відкриття та обслуговування картки.

І все це при тому, що жінка не є клієнтом Ощадбанку. За її словами, вона не забирала цю картку, не підписувала жодних документів та не активувала рахунків. Тож вона вважає це шахрайством зі сторони великого українського банку.

Ситуація доволі дивна, однак зараз українські банки змагаються один з одним за кожного клієнта. Ми продовжуємо стежити за цією історією та повідомимо, як тільки зявиться коментар представників банку. У будь-якому разі подібне нав’язування є недопустимим, адже одне, коли банк надає картку безкоштовно або пропонує платну послугу своїм клієнтам, і зовсім інше, коли від людини, яка навіть не є клієнтом банку пропонують оплатити за обслуговування картки, яку особа не замовляла.

Нагадаємо, на ресурсі Мінфін українці можуть залишати скарги на фінансові установи. Розміщення скарги — це один зі шляхів отримати відповідь від банку та розв’язати свою проблему.