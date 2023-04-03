Утренний кофе станет не по карману: что происходит с ценами в Украине

Многие украинцы не могут представить себе идеальное утро без чашки ароматного напитка. Однако еще не все знают, что с 1 апреля стоимость кофе вырастет. Дело в том, что украинские сети супермаркетов внезапно повышают цены на кофе всех марок, сахар и даже сливки. Рассказываем, насколько существенным будет подорожание.

Стоимость кофе

В период с января по март текущего года все марки растворимого кофе прибавили в цене. Некоторые торговые точки повысили цены на семь гривен на каждой упаковке. Так что средняя стоимость упаковки растворимого кофе весом 120 граммов теперь стоит 174,09 гривны вместо 167, 35 гривен.

Стоимость сахара

В марте также несколько подорожал сахар. Стоимость этого продукта уже несколько месяцев подряд оставалась неизменной или даже несколько снижалась. Однако еще в феврале этого года килограмм сахара в среднем стоил 33,67 гривны, в марте 1 – 34,23 гривны. В апреле сохраняется тенденция роста цены.

Стоимость сливок

Также стоит упомянуть о молочной продукции, без которой многие не представляют своего кофе. Сейчас сливки прибавили в цене около двух гривен. Еще в феврале 200 граммовая упаковка стоила 21,85 гривны, в берегу – 23,92 гривны. В текущем месяце стоимость этого молочного продукта может увеличиться еще на гривну-две.

Так что стоимость чашечки кофе в вашем любимом кафе безусловно вырастет. Учитывая, что множество людей оказались в затруднении, по данным опросов 70% наших сограждан экономят на продуктах, подорожание любимого напитка заставит отказываться от него.

В целом полномасштабное вторжение российских оккупантов нанесло немалый ущерб, и подорожание продуктов — не самая серьезная проблема по сравнению с тем, что оккупанты на нашей земле делают, как разрушают дома и уносят самое ценное — жизнь. Однако благодаря помощи наших западных партнеров, надеемся, что уже к концу этого года мы навсегда избавимся от оккупантов.