Ранкова кава стане не по кишені: що відбувається з цінами в Україні

Чимало українців не можуть уявити собі ідеальний ранок без чашки ароматного напою. Однак ще не всі знають, що з першого квітня вартість кави зросте. Річ у тім, що українські мережі супермаркетів раптово підвищують ціни на каву всіх марок, цукор та навіть вершки. Розповідаємо, наскільки суттєвим буде здорожчання.

Вартість кави

В період від січня по березень поточного року, всі марки розчинної кави додали в ціні. Деякі торгові точки підвищили ціни одразу на сім гривень на кожній упаковці. Тож середня вартість упаковки розчинної кави вагою 120 грамів тепер коштує 174,09 гривні замість 167, 35 гривень.

Вартість цукру

В березні також дещо подорожчав цукор. Вартість цього продукти вже кілька місяців поспіль залишалася незмінною чи навіть дещо знижувалася. Однак ще в лютому цього року кілограм цукру в середньому коштував 33,67 гривні, в березні 1 34,23 гривні. У квітні зберігається тенденція до зростання ціни.

Вартість вершків

Також варто згадати про молочну продукцію, без якої чимало людей не уявляють своєї кави. Наразі вершки додали в ціні близько двох гривень. Ще в лютому 200 грамова упаковка вартувала 21,85 гривні, в березі — 23,92 гривні. Цього місяця вартість цього молочного продукту може зросте ще на гривню-дві.

Тож вартість чашечки кави в вашій улюбленій кав’ярні безумовно зросте. Враховуючи що безліч людей опинилися в скруті, за даними опитувань 70% наших співгромадян економлять на продуктах, подорожчання улюбленого напою змусить відмовлятися від нього.

Загалом повномасштабне вторгнення російських окупантів завдало чималої шкоди, і здорожчання продуктів — не найсерйозніша проблема у порівнянні з тим, що чинять окупанти на нашій землі, як руйнують будинки та забирають найцінніше — життя. Однак завдяки допомозі наших західних партнерів, сподіваємося, що вже до кінця цього року ми назавжди позбудемося окупантів.