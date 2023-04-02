Новости мобилизации: кто с 1 апреля получит повестку в первую очередь

Рассказываем, кому с апреля отменят отсрочку от мобилизации.

Во время общей мобилизации на военную службу призывают всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, не подпадающих под категорию исключений. В первую очередь в ряды Вооруженных сил Украины призовут людей, у которых есть боевой опыт. Однако повестку также могут получить люди, ранее не державшие оружие в руках, а также те, кто считается освобожденным от службы.

Отметим, что лица, имеющие белый билет, полученный до полномасштабного вторжения, также могут получить повестку. Это касается лиц, которые были сняты с военного учета, окончательное решение будет принимать военно-врачебная комиссия.

Кто может получить отсрочку от мобилизации

Несмотря на то, что некоторые категории имеют право на отсрочку на определенный период. Всего выделяют шесть следующих категорий:

лица, получающие образование на дневной форме в соответствующих учебных заведениях, подпадающих под требования закона;

преподаватели и учёные, для которых это основная работа;

лица, не подпадающие под мобилизацию, а именно народные депутаты, работники Службы безопасности Украины, НАБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы и других;

лица, имеющие основания для отсрочки в связи с семейными обстоятельствами;

лица, забронированные на работе;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут нести службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Обратите внимание, что повестки могут быть вручены на улицах, ведь законом это не запрещено. Также представители силовых структур имеют право остановить любых людей для того, чтобы проверить документы.

Однако юристы советуют сначала попросить представителей центра комплектования показать свое служебное удостоверение. Также следует потребовать копию приказа коменданта, согласно которому могут требовать ваши документы для проверки.

Если этих документов у представителей территориального центра комплектования нет, вы имеете право отказаться предоставить свои персональные данные.