Гороскоп на понедельник, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo на сегодня, 3 апреля. День лучше провести в умеренном темпе. Не планируйте на сегодня слишком энергозатратные дела, энергии вторника могут вывести некоторых из вас из равновесия, поэтому приберегите свои силы и не забудьте об отдыхе.

♈ Овны

Вы не можете оживить то, срок годности чего подходит к концу. Вы не можете вдохнуть новую жизнь в отношения, которые находятся на последнем издыхании. Сделайте себе одолжение и перестаньте сопротивляться. Начните доверять потоку и тому, куда вас ведет жизнь. Вы обладаете силой создать кусочек рая именно там, где вы находитесь, Овны.

Космический совет: не пытайтесь плыть против течения.

♉ Тельцы

Откуда берется ваша потребность всем нравиться? Почему для вас важно получить одобрение окружающих? Вам есть о чем подумать этим утром, Тельцы. На этой неделе звезды просят вас сделать паузу, привести в соответствие своим желаниям свои намерения и вспомнить, почему вы решили идти именно по этому пути. Если выбор требует, чтобы вы сказали «нет» нереалистичным требованиям других людей, так тому и быть.

Космический совет: действуйте исходя из своих желаний.

♊ Близнецы

Наступление весны приносит с собой напоминание о том, что пришло время сбросить груз ожиданий других людей. Отпустить идею о том, кем вы должны или не должны быть, Близнецы. Вместо этого постарайтесь полностью раскрыть свой творческий потенциал. Если вы давно думали о том, чтобы освоить новое хобби, то сейчас самое время!

Космический совет: раскройте свой творческий потенциал.

♋ Раки

Сегодня звезды просят вас вознести молитву благодарности как за дарованные благословения, так и за дары, в которых вам отказали таинственные силы свыше. У Вселенной есть план для вас, Раки. Хороший вопрос, который нужно задать себе, когда вы обнаруживаете, что скорбите о потере того, что могло бы быть: «Что я делаю для того, чтобы привлечь это в свою жизнь?»

Космический совет: все складывается в вашу пользу.

♌ Львы

Возможно, вам не нужно сходить с той дороги, на которой вы сейчас находитесь, чтобы найти свой истинный путь. Порой бывает, что пока нет пункта назначения, которого нужно достичь к определенному времени, Львы. Звезды советуют плыть по течению, может, оно приведет вас в нужное место.

Космический совет: отпустите все переживания и плывите по течению.

♍ Девы

Чем больше вы беспокоитесь о том, «кто», «что» и «почему», тем больше вы будете погружаться в кроличью нору негативных эмоций. Практикуйтесь в освобождении от своего ложного чувства контроля в качестве медитации, поскольку вы начинаете верить, что план Вселенной на самом деле работает в вашу пользу, Девы.

Космический совет: позвольте событиям разворачиваться для вас.

♎ Весы

Все отношения особенные, в них есть свой неповторимый вкус. Но любые отношения, как и сам ритм жизни, подвержены своим собственным приливам и отливам, Весы. Вместо того чтобы чувствовать разочарование из-за того, что определенные люди не приходят к вам в это время, сосредоточьтесь на том, чтобы показать себя. Подумайте о том, чтобы самим стать основным партнером для себя.

Космический совет: пришло время упорядочить свои мысли.

♏ Скорпионы

Сейчас самое время отпустить старую историю с любовью и нежностью, внести позитивные изменения и осознанно перейти на новую временную шкалу. Звезды напоминают вам, вы являетесь одним из создателей своей реальности, Скорпионы.

Космический совет: шагните в новую временную шкалу осознанно.

♐ Стрельцы

В некоторые дни вам кажется, что вы почувствовали все, что только можно почувствовать. В другие дни вы чувствуете, что нужно выплакать еще немного слез. Оставьте место для глубокого очищения, которое происходит в данный момент внутри вас, Стрельцы. Вскоре вы пересечете темный туннель и направитесь к свету, а ваши раны превратятся в мудрость на ваших собственных глазах.

Космический совет: не прячьтесь от своих чувств.

♑ Козероги

Те люди, что ушли из вашей жизни, были просто уроком для вас. Возможно, они были катализатором вашего пробуждения, чтобы вы могли смотреть все глубже и глубже внутрь себя. Независимо от причины, пришло время отпустить их с благодарностью и изяществом, Козероги.

Космический совет: пора привести свои мысли в порядок.

♒ Водолеи

Вы надеялись, что некоторые люди проявят себя для вас определенным образом, но единственное, что они делают, — это дистанцируются. Это ваше напоминание о том, чтобы уважать то, что вы чувствуете. Доверяйте тому, что говорит вам ваша интуиция в это время, Водолеи. Если есть что-то, что послужило своей цели в истории вашей жизни, пришло время отпустить это с благодарностью и изяществом.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♊ Рыбы

Пришло время отказаться от устаревшего сценария, Рыбы. Пришло время вспомнить, что у вас есть сила разорвать цепь, когда вы почувствуете, что готовы к новому пути. Сочетание смелости и уверенности поможет вам достичь того, что вы когда-то считали невозможным! Доверяйте тому, куда ведет вас ваш внутренний GPS. «Как» и «почему» — это не то, о чем вам стоит беспокоиться.

Космический совет: следуйте своим желаниям.