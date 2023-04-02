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Новини мобілізації: хто з 1 квітня отримає повістку в першу чергу

03.04.2023
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Розповідаємо, кому з квітня скасують відстрочку від мобілізації. 

Під час загальної мобілізації на військову службу призивають всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не підпадають під категорію виключень. В першу чергу до лав Збройних сил України призвуть людей, у яких є бойовий досвід. Однак повістку також можуть отримати люди, які раніше не тримали зброї в руках, а також ті, хто вважається звільненим від служби. 

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Зазначимо, що особи, які мають “білий квиток”, отриманий до повномасштабного вторгнення, також можуть отримати повістку. Це стосується осіб, які були зняти з військового обліку, то остаточне рішення буде приймати військово-лікарська комісія. 

Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Попри те, що деякі категорії осіб мають право на відстрочку на певний період. Всього виділяють шість таких категорій:

  • особи, що здобувають освіту на денній формі в відповідних навчальних закладах, які потрапляють під вимоги закону;
  • викладачі та вчені, для яких це основна робота;
  • особи, які не підпадають під мобілізацію, а саме народні депутати, працівники Служби безпеки України, НАБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби та інших;
  • особи, в яких є підстави для відстрочки у звязку з сімейними обставинами;
  • особи, яких забронювали на роботі;
  • осіб, які за станом здоровя не можуть нести службу в лавах Збройних сил України. 

Зверніть увагу, що повістки можуть вручати на вулицях, адже законом це не заборонено. Також представники силових структур мають право зупинити будь-яку люди для того, щоб перевірити документи.

Однак юристи радять спершу попросити представників центру комплектування показати своє службове посвідчення. Також варто вимагати копію наказу коменданта, згідно з яким можуть вимагати ваші документи для перевірки. 

Якщо цих документів у представників територіального центру комплектування немає, то ви маєте право відмовитися надати свої персональні дані. 


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03.04.2023
1 хвилина на прочитання
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