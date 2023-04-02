Новини мобілізації: хто з 1 квітня отримає повістку в першу чергу

Розповідаємо, кому з квітня скасують відстрочку від мобілізації.

Під час загальної мобілізації на військову службу призивають всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не підпадають під категорію виключень. В першу чергу до лав Збройних сил України призвуть людей, у яких є бойовий досвід. Однак повістку також можуть отримати люди, які раніше не тримали зброї в руках, а також ті, хто вважається звільненим від служби.

Зазначимо, що особи, які мають “білий квиток”, отриманий до повномасштабного вторгнення, також можуть отримати повістку. Це стосується осіб, які були зняти з військового обліку, то остаточне рішення буде приймати військово-лікарська комісія.

Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Попри те, що деякі категорії осіб мають право на відстрочку на певний період. Всього виділяють шість таких категорій:

особи, що здобувають освіту на денній формі в відповідних навчальних закладах, які потрапляють під вимоги закону;

викладачі та вчені, для яких це основна робота;

особи, які не підпадають під мобілізацію, а саме народні депутати, працівники Служби безпеки України, НАБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби та інших;

особи, в яких є підстави для відстрочки у звязку з сімейними обставинами;

особи, яких забронювали на роботі;

осіб, які за станом здоровя не можуть нести службу в лавах Збройних сил України.

Зверніть увагу, що повістки можуть вручати на вулицях, адже законом це не заборонено. Також представники силових структур мають право зупинити будь-яку люди для того, щоб перевірити документи.

Однак юристи радять спершу попросити представників центру комплектування показати своє службове посвідчення. Також варто вимагати копію наказу коменданта, згідно з яким можуть вимагати ваші документи для перевірки.

Якщо цих документів у представників територіального центру комплектування немає, то ви маєте право відмовитися надати свої персональні дані.