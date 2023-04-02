Пенсионный фонд прекращает выплату пенсий на карты крупного банка: кто может остаться без денег

Украинцев предупредили, что Пенсионный фонд может прекратить выплату пенсий на карты ПриватБанка. Это явление не массовое, но может затронуть значительную часть пенсионеров.

На днях жительница Одесской области обратилась в Пенсионный фонд с жалобами на то, что ее мать не получила пенсию на карту ПриватБанка. В банке ответили, что Пенсионный фонд не произвел перерасчет. Пенсионерке 78 лет, она не ходит, поэтому поездка в сервисный центр ей не по силам. Так что дочь спрашивает, можно ли оформить нотариальную доверенность на нее для получения средств.

В Пенсионном фонде прокомментировали ситуацию. Дело в том, что ПФУ прекращает начислять пенсионные выплаты на банковский счет, независимо от банка, если банковскую карту получено более года назад по доверенности. В таком случае пенсию будут выплачивать через отделение национального почтового оператора Укрпочта.

Однако сложившуюся ситуацию можно разрешить на выездном приеме. Для этого достаточно предоставить заявление от имени пенсионерки в Пенсионный фонд Украины об организации выездного приема по месту жительства, а также о перерасчете пенсии на банковскую карту.

Более подробную консультацию готов предоставить контакт центр Пенсионного фонда Украины по номерам телефонов.

0800-503-753 (бесплатно),

(044) 281-08-70,

(044)281-08-71 (согласно тарифам вашего мобильного оператора).

График работы контакт центра с понедельника по пятницу с восьми утра до восьми вечера, в субботу с восьми утра до четырнадцати дня.

Как видите, существует множество нюансов для получателей пенсии. Напомним, что этой весной прошел масштабный перерасчет пенсионных выплат украинцев. Была произведена индексация в размере 20%. Однако многие украинцы остались недовольны, ведь надбавку считали не в отношении фактической пенсии, а на основе ставки без учета доплат за стаж, возраст и другие. Несмотря на критику, эта индексация рекордная за все время независимости, особенно с учетом полномасштабной войны и существенного дефицита в государственном бюджете.