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Пенсионный фонд прекращает выплату пенсий на карты крупного банка: кто может остаться без денег

03.04.2023
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Украинцев предупредили, что Пенсионный фонд может прекратить выплату пенсий на карты ПриватБанка. Это явление не массовое, но может затронуть значительную часть пенсионеров.

На днях жительница Одесской области обратилась в Пенсионный фонд с жалобами на то, что ее мать не получила пенсию на карту ПриватБанка. В банке ответили, что Пенсионный фонд не произвел перерасчет. Пенсионерке 78 лет, она не ходит, поэтому поездка в сервисный центр ей не по силам. Так что дочь спрашивает, можно ли оформить нотариальную доверенность на нее для получения средств.

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В Пенсионном фонде прокомментировали ситуацию. Дело в том, что ПФУ прекращает начислять пенсионные выплаты на банковский счет, независимо от банка, если банковскую карту получено более года назад по доверенности. В таком случае пенсию будут выплачивать через отделение национального почтового оператора Укрпочта.

Однако сложившуюся ситуацию можно разрешить на выездном приеме. Для этого достаточно предоставить заявление от имени пенсионерки в Пенсионный фонд Украины об организации выездного приема по месту жительства, а также о перерасчете пенсии на банковскую карту.

Более подробную консультацию готов предоставить контакт центр Пенсионного фонда Украины по номерам телефонов.

0800-503-753 (бесплатно),

(044) 281-08-70,

(044)281-08-71 (согласно тарифам вашего мобильного оператора).

График работы контакт центра с понедельника по пятницу с восьми утра до восьми вечера, в субботу с восьми утра до четырнадцати дня.

Как видите, существует множество нюансов для получателей пенсии. Напомним, что этой весной прошел масштабный перерасчет пенсионных выплат украинцев. Была произведена индексация в размере 20%. Однако многие украинцы остались недовольны, ведь надбавку считали не в отношении фактической пенсии, а на основе ставки без учета доплат за стаж, возраст и другие. Несмотря на критику, эта индексация рекордная за все время независимости, особенно с учетом полномасштабной войны и существенного дефицита в государственном бюджете. 


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03.04.2023
1 хвилина на прочитання
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