Пенсійний фонд припиняє виплату пенсій на картки великого банку: хто може залишитися без грошей

Українців попередили, що Пенсійний фонд може припинити виплату пенсій на картки ПриватБанку. Це явище не масове, але може торкнутися значної частини пенсіонерів.

Днями жителька Одеської області звернулася до Пенсійного фонду зі скаргами на те, що її матір не отримала пенсію на карту Приватбанку. В банку відповіли, що Пенсійний фонд не зробив перерахунку. Пенсіонерці 78 років, вона не ходить, тож поїздка до сервісного центру їй не під силу. Тож донька запитує, чи можна оформити нотаріальну довіреність на неї для отримання коштів.

В Пенсійному фонді прокоментували цю ситуацію. Річ у тім, що ПФУ припиняє нараховувати пенсійні виплати на банківський рахунок, незалежно від банку, якщо банківську картку отримували понад рік тому за довіреністю. В такому разі пенсію виплачуватимуть через відділення національного поштового оператора Укрпошта.

Однак ситуацію, що склалася, можна вирішити на виїздному прийомі. Для цього достатньо надати заяву від імені пенсіонерки до Пенсійного фонду України про організацію виїздного прийому за місцем проживання, а також про перерахунок пенсії на банківську картку.

Більш детальну консультацію готовий надати контакт центр Пенсійного фонду України за номерами телефонів.

0800-503-753 (безкоштовно),

(044)281-08-70,

(044)281-08-71 (згідно з тарифами вашого мобільного оператора).

Графік роботи контакт центру з понеділка по пятницю з восьмої ранку до восьмої вечора, в суботу з восьмої ранку до чотирнадцятої дня.

Як бачите, існує безліч нюансів для отримувачів пенсії. Нагадаємо, що цієї весни пройшов масштабний перерахунок пенсійних виплат українців. Була проведена індексація у розмірі 20%. Однак чимало українців залишилися незадоволеними, адже надбавку рахували не відносно фактичної пенсії, а на основі ставки без врахування доплат за стаж, вік та інших. Тож чимало людей критикують останню надбавку, однак зважаючи на повномасштабну війну та критичну ситуацію в держбюджетів, індексацію все-таки провели.