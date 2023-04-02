Менее 1000 долларов за 3-комнатную квартиру: варианты дешевой недвижимости в Украине

В Украине можно приобрести трехкомнатную квартиру по невероятно низкой цене – до тысячи долларов. Однако в таком жилье придется сделать ремонт.

Мы проанализировали специализированные порталы по продаже недвижимости и предлагаем несколько самых интересных вариантов.

В селе Родниковка в Кировоградской области можно купить квартиру с тремя комнатами всего за 800 долларов. Продавец предлагает квартиру на первом этаже двухэтажного дома. Площадь квартиры составляет 64 квадратных метра, на кухню отведено 9 квадратных метров.

Ниже можете увидеть на фото как выглядит квартира.

Село расположено в 50 км от Кропивницкого. Следует обратить внимание, что в квартире нет ремонта. Также в доме есть подвал, помещение для хранения дров и угля, а также скважина с водой во дворе.

Еще одно интересное предложение — четырехкомнатная квартира в селе Ивановка Полтавской области. Там можно приобрести квартиру всего за 30 тысяч гривен. В доме есть четыре комнаты и кухня площадью 15 квадратных метров.

Продавец отмечает, что в доме нет санузла, туалет только на улице.

Ниже на фото вы можете видеть, как выглядят комнаты дешевой квартиры, описанные в объявлении.

Конечно в квартире придется делать ремонт, но ее стоимость более чем доступна.

Отметим, что самое дешевое жилье можно приобрести в зоне боевых действий или около линии фронта. Однако жить в таких населенных пунктах небезопасно, а рассматривать такой вариант как инвестицию тоже не стоит.

Есть и немало недорого жилья в разных уголках Украины, в том числе на значительном расстоянии от страны-агрессорки. Чаще всего дешевое жилье предлагают в небольших деревнях. Однако если вам нужно приобрести недорогое помещение, то вариантов более чем достаточно. Конечно, придется потратиться на ремонт, но оно того определенно стоит.