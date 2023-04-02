Менше ніж 1000 доларів за 3-кімнатну квартиру: варіанти дешевої нерухомості в Україні

В Україні можна придбати трикімнатну квартиру за неймовірно низькою ціною — до тисячі доларів. Однак в такому житлі доведеться робити ремонт.
Ми проаналізували спеціалізовані портали з продажу нерухомості та пропонуємо вам кілька найцікавіших варіантів.
В селі Родниківка, що на Кіровоградщині можна придбати квартиру з трьома кімнатами лише за 800 доларів. Продавець пропонує квартиру на першому поверсі двоповерхового будинку. Площа квартири складає 64 квадратні метри, на кухню відведено 9 квадратних метрів.
Нижче можете побачити на фото який вигляд має квартира.
Село розташоване в 50 км від Кропивницького. Слід звернути увагу, що в квартирі немає ремонту. Також в будинку є підвал, приміщення для зберігання дров та вугілля, а також скважина з водою у дворі.
Ще одна цікава пропозиція — чотирикімнатна квартира в селі Іванівка, що в Полтавській області. Там можна придбати квартиру лише за 30 тисяч гривень. В помешканні є чотири кімнати та кухня площею 15 квадратних метрів.
Продавець зазначає, що в домі немає санвузла, туалет лише на вулиці.
Нижче на фото ви можете бачити, який вигляд мають кімнати дешевої квартири, що описана в оголошенні.
Звісно в квартирі доведеться робити ремонт, але її вартість більш ніж доступна.
Зазначимо, що найдешевше житло можна придбати в зоні бойових дій або поблизу лінії фронту. Однак жити в таких населених пунктах небезпечно, а розглядати такий варіант як інвестицію теж не варто.
Є й чимало недорого житла в різних куточках України, в тому числі на значній відстані від країни-агресорки. Найчастіше дешеве житло пропонують в невеликих селах. Однак якщо вам потрібно придбати недороге помешкання, то варіантів більше ніж достатньо. Звичайно, доведеться витратитися на ремонт, але воно того варте.
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