Украинцы должны заплатить налог на жилье: кто, сколько и когда

Уже к 1 июня этого года украинцы получат квитанции от налоговой по уплате налога за недвижимость. Его должны заплатить все украинцы, владеющие квартирами с площадью более 60 квадратных метров и за дома, площадь которых превышает 120 квадратных метров.

Соответствующее уведомление появилось на официальном ресурсе Государственной налоговой службы. Налоговую ставку на недвижимое имущество устанавливают органы местного самоуправления в зависимости от типа объекта и его местонахождение. Ставка налога определяется в процентах по отношению к минимальной заработной плате, установленной на 1 января года, за который подается отчет. При этом сумма налога не может превышать 1,5% минималки за 1 кв.м.

Исходя из того, что в 2023 году налог украинцы будут платить за отчетный 2022 год, ставка налога будет рассчитываться на основе заработной платы по состоянию на первое января 2022 года. Тогда минимальная заработная плата составила 6700 гривен. Таким образом, за один квадратный метр украинцы не будут платить более 100,5 гривен.

Для лучшего понимания рассмотрим простой пример. Допустим, физическое лицо владеет квартирой в Киеве, площадь которой 65 квадратных метров.

Сумма налога в таком случае исчисляется на площадь сверх 60 квадратных метров. Ставка налога, установленная Киевской городской государственной администрацией составляет 1,5% процента. Таким образом придется заплатить за 5 “лишних” квадратов. Для того чтобы рассчитать сумму, достаточно 5 х 100,5 гривен. В результате получим сумму к оплате – 502,5 гривны. Такая же ситуация с домами, однако владельцам домов придется платить за площадь, превышающую 120 квадратных метров, а налоговая ставка может отличаться в зависимости от региона.

Обратите внимание, что если в собственности лица есть жилая недвижимость, включая долю общей площадью более 300 квадратных метров для квартиры и 500 квадратных метров для дома, то сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости.