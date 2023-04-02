Українці повинні заплатити податок на житло: хто, скільки та коли

Вже до 1 червня цього року українці отримають квитанції від податкової стосовно сплати податку за нерухомість. Його повинні заплатити всі українці, які володіють квартирами з площею понад 60 квадратних метрів та за будинки, площа яких перевищує 120 квадратних метрів.

Відповідне повідомлення зявилося на офіційному ресурсі Державної податкової служби. Податкову ставку на нерухоме майно встановляють органи місцевого самоврядування в залежності від типу обєкта та його місцезнаходження. Ставка податку визначається у відсотках відносно мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, за який подається звіт. При цьому сума податку не може перевищувати 1,5% від мінімалки за 1 кв.м.

Виходячи з того, що в 2023 році податок українці будуть сплачувати за звітний 2022 рік, то ставка податку буде розраховуватися на основі заробітної плати станом на перше січня 2022 року. Тоді мінімальна заробітна плата становила 6 700 гривень. Таким чином за один квадратний метр українці не будуть платити більше ніж 100,5 гривень.

Для кращого розуміння розглянемо на простому прикладі. Допустимо, фізична особа володіє квартирою в Києві, площа якої 65 квадратних метрів.

Суму податку в такому разі рахується на площу, понад 60 квадратних метрів.Ставка податку, встановлена Київською міською державною адміністрацією складає 1,5% відсотка. Таким чином доведеться заплатити за 5 “зайвих” квадратів. Для того, щоб розрахувати суму, достатньо 5 х 100,5 гривень. В результаті отримаємо суму до оплати — 502,5 гривні. Така сама ситуація з будинками, однак власникам будинків доведеться платити за площу, що перевищує 120 квадратних метрів, а податкова ставка може відрізнятися в залежності від регіону.

Зверніть увагу, що якщо у власності особи є житлова нерухомість, включно з часткою, загальною площею понад 300 квадратних метрів для квартири та 500 квадратних метрів для будинку, то суму податку збільшується на 25 тисяч гривень в рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості.