Списують все до копійки: в Кабміні попередили українців, які мають кредитні чи платіжні картки

В Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій вкотре нагадали українцям, як захиститися від шахраїв.

Все частіше українці використовують банківські картки для оплати товарі та послуг. Тим часом шахраї знаходять нові та вдосконалюють старі схеми. В офіційному телеграм каналі Мінінтеграції опублікували поради, які допоможуть зберегти ваші кошти.

Ця інформація буде корисною для всіх українців, хто отримує стипендію, зарплату, пенсію чи користується банківськими картками для особистих цілей.

Ось кілька правил, які допоможуть вам не потрапити на гачок шахраїв.

Вивчіть PIN-код напам’ять. Не варто зберігати поряд з карткою папірець, на якому написаний код.

За жодних обстанови нікому не кажіть свій PIN-код та CVV2 код, що вказаний на обороті картки. Навіть якщо цього вимагає особа, що представилася працівником банку під час телефонної розмови. Ніхто не може вимагати від вас таку інформацію, ні представники банку, ні правоохоронці.

Регулярно змінюйте PIN-код. Однак робити це краще онлайн в особистому кабінеті на офіційному сайті або ж в банкоматі, що розташований всередині банку.

Встановіть добовий ліміт на зняття готівки. Якщо шахраї все-таки спробують викрасти кошти, то вони не зможуть викрасти всю суму.

Підключіть послугу SMS-інформування про всі операції за карткою. Так ви зможете оперативно заблокувати картку при підозрілій активності.

Не варто користуватися чужими телефонами чи комп’ютерами для того, щоб увійти в мобільний банкінг.

Якщо ви втратили вашу банківську карту, терміново дзвоніть в банк та просіть її заблокувати. Потім картку можна буде перевипустити. Також можна заблокувати карту через інтернет-банкінг.

Ці прості поради допоможуть вам зберегти ваші кошти та уникнути більшості шахрайських схем. Адже найчастіше люди самі винні, адже довіряють людям, які представляються працівниками банку. І памятайте, представники банку ніколи не дзвонять через підозрілу активність абощо. Вони можуть дзвонити лише за попередньою вашою заявкою.