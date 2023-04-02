Украинцы будут периодически получать дополнительные доплаты к пенсии: суммы совершенно разные

В Украине очень низкие пенсии. Если сравнивать их с европейскими, то, наверное, самые низкие. В Правительстве постоянно думают о том, как их можно было бы увеличить. Например, в 2023 году заработает так называемая Меценатская пенсия. Это означает, что любой: предприниматель, знаменитость или просто обычный человек, что может помочь, может внести благотворительный вклад в Пенсионный фонд и эти деньги будут разделены между людьми, у которых наименьшая пенсия. Выплата может быть персонализированной или общей.

Деньги можно перевести на конкретное лицо

Деньги можно перевести как просто на счет Пенсионного фонда без добавления личных данных пенсионера, так и персонализировано. Если вы просто перескажете деньги, то они в равном количестве будут разделены между несколькими лицами, пенсия которых самая низкая. Если вы хотите помочь конкретному человеку, тогда он получит от этой суммы 70%, а еще 30% будут разделены между другими пенсионерами.

Если благотворитель хочет помочь конкретному лицу, то в заявке к переводу нужно указать сумму средств, фамилию имени и отчества пенсионера, а также его регистрационный номер карточки как налогоплательщика.

Механизм передачи средств очень быстр. То есть, если в этом месяце меценат переведет их на счет ПФУ, то уже в следующем месяце они перейдут на счет получателя.

Заработают и частные страховые фонды

Еще один способ повысить свою пенсию, вносить дополнительные взносы в частный страховой Фонд. Это пока новинка для украинцев, и массовости она не приобрела. Проект еще в процессе разработки. Страховые фонды придумали скорее для тех украинцев, которым сейчас в среднем по 30 лет и у них нет страхового стажа. Работают неофициально, или являются самозанятыми. Или вообще работают периодически за границей. Чтобы в будущем получить пенсию людям предлагают делать вклады в такие фонды. Часть денег на счет будет вкладывать и государство. Те, у кого есть стаж, тоже могут делать взносы, тогда после 60 лет, человек сможет получать сразу две пенсии.