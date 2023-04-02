Українці періодично отримуватимуть додаткові доплати до пенсії: суми будуть зовсім різними

В Україні дуже низькі пенсії. Якщо порівнювати їх з європейськими, то напевно найнижчі. В Уряді постійно думають над тим, як їх можна було б збільшити. Для прикладу у 2023 році запрацює так звана Меценатська пенсія. Це означає, що будь-хто: підприємець, знаменитість чи просто звичайна людина, яка має змогу допомогти, може зробити благодійний внесок у Пенсійний фонд і ці гроші будуть розділені між людьми у яких найменша пенсія. Виплата може бути персоналізованою, або загальною.

Гроші можна перевести на конкретну особу

Гроші можна перевести, як просто на рахунок Пенсійного фонду без додавання особистих даних пенсіонера, так і персоналізовано. Якщо ви просто перекажете гроші, то вони у рівній кількості будуть розділені між кількома особами, пенсія яких найнижча. Якщо ви хочете допомогти конкретній людині, тоді вона отримає від цієї суми 70%, а ще 30% будуть розділені між іншими пенсіонерами.

Якщо благодійник хоче допомогти конкретній особі, то в заявці до переказу потрібно вказати суму коштів, прізвище ім’я та по батькові пенсіонера, а також його реєстраційний номер карточки, як платника податків.

Механізм передачі коштів дуже швидкий. Тобто якщо цього місяця меценат переведе їх на рахунок ПФУ, то вже у наступному місяці вони перейдуть на рахунок отримувача.

Запрацюють й приватні страхові фонди

Ще один спосіб підвищити свою пенсію, робити додаткові внески у приватний страховий Фонд. Це поки що новинка для українців, і масовості вона не набула. Проєкт наразі ще в процесі розробки. Страхові фонди придумали швидше для тих українців, яким зараз в середньому по 30 років і вони не мають страхового стажу. Працюють неофіційно, або є самозайнятими. Чи взагалі працюють періодично закордоном. Щоб у майбутньому мати пенсію людям пропонують робити вклади у такі фонди. Частину на рахунок вкладатиме й держава. Ті в кого є стаж, теж можуть робити внески, тоді після 60 років, особа зможе отримувати одразу дві пенсії.