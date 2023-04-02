Астролог Глоба прогнозує переговори між Україною та РФ: яким буде їх результат

Воєнні дії в самому розпалі, ЗСУ активно готуються до контрнаступу, що сильно турбує ворога. Зокрема, наближені до Путіна особа, як от президент Білорусі Лукашенко відверто говорить, що переговори потрібні і негайно. Україна зі свого боку непохитна. Ми можемо розмовляти з окупантами лише тоді, коли вона повністю покинуть наші землі. Проте астрологія каже, що все ж таки деякі перспективи до перемовин є. Про це повідомляє Павло Глоба думці якого дуже часто вірять та довіряють. Він проаналізував положення планет станом на найближчий період і побачив там багато цікавого.

Каже переговори можливі, але компромісу досягти не вдасться

Зі слів спеціаліста, наразі можна спостерігати Юпітер в Королівському радіусі Овна. Це означає, що будуть більш активні бойові дії, активізація воєнних дій тощо. Не виключено, що мова саме про контрнаступ. А ось, з’єднання Юпітера з Хироном надає можливість до переговорних процесів обом сторонам. Проте зі слів Глоби, Хирон зв’язаний з дипломатичною сферою, а Овен знаходиться у дуже плачевному становищі. Якщо пояснити це максимально простими словами — переговори, якщо й будуть, то жодного результату не принесуть.

Бойові дії ймовірно затягнуться ще на цей рік

Якщо раніше експерти прогнозували, закінчення війни, або як мінімум її гострої фази десь у липні-серпні, то зараз подібних прогнозів вже не чути. Деякі з воєнних аналітиків говорять не надіятись, що Перемога відбудеться у 2023 році, але цього року ми можемо звільнити багато територій. Скільки ж триватиме війна — невідомо. Деяка воєнна техніка анонсується західними партнерами аж на листопад-грудень 2023 року, що вже свідчить про те, що бойові дії перейдуть й на 2024 рік.