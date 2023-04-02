Новый курс доллара шокирует: украинцам рассказали, чего ждать в ближайшей перспективе

Пока курс доллара в Украине остается стабильным. Однако Национальный банк Украины регулярно продает валюту, чтобы удовлетворять спрос населения. Об этом рассказал независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

По его словам, на прошлой неделе объем продаж валюты Нацбанком вырос до пятисот миллионов долларов. Это свидетельствует о росте спроса на иностранную валюту. Однако кредиты и гранты стабильно поступают в Украину. Благодаря чему валютный курс остается стабильным и позволяет наращивать валютные резервы.

По словам специалиста, эта стабильность может быть разрушена в любую минуту. Ведь обострение боевых действий, рост интенсивности обстрелов и рост риска ракетного удара могут оказать негативное влияние на текущую ситуацию.

По словам Хмелевского, большую обеспокоенность вызывает значительный дефицит государственного бюджета. Сначала он был на уровне 1,3 трлн. гривен. Однако в марте этого года Верховная рада увеличила расходы еще на 537 миллиардов гривен. При этом реальных источников для финансирования всех расходов нет.

Эксперт не исключает, что Национальный банк начнет финансировать расходы путем увеличения денежной массы, что будет оказывать дополнительное давление на национальную валюту. Он уверен, что в этом году НБУ решит пойти на девальвацию гривны. Причем, чем позже это произойдет, тем сильнее будет падение гривны.

По прогнозам Александра Хмелевского, курс вряд ли снизится ниже 37 гривен за доллар, а вот потенциальный рост гораздо больше. Если в ближайшее время не будет каких-либо неожиданностей, а контрнаступление Вооруженных сил Украины даст ожидаемый результат, то курс наличного доллара будет колебаться в пределах 37-39 гривен за один доллар.

Учитывая, что в Украине более года продолжается полномасштабная война, ситуация не такая уж плохая. Ведь накануне вторжения большинство экспертов было уверено, что доллар в лучшем случае пересечет отметку в 50 гривен за доллар, а то 100.