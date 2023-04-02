Новий курс долара шокує: українцям розказали чого чекати в найближчій перспективі

Наразі курс долара в Україні залишається стабільним. Однак Національний банк України регулярно продає валюту, щоб задовольняти попит населення. Про це розповів незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

За його словами, минулого тижня обсяг продажу валюту Нацбанком зріс до п’ятсот мільйонів доларів. Це свідчить про зростання попиту на іноземну валюту. Однак кредити та гранти стабільно поступають до України. Завдяки чому валютний курс залишається стабільним та навіть дозволяє нарощувати валютні резерви.

За словами спеціаліста, ця стабільність може бути зруйнована в будь-яку хвилину. Адже загострення бойових дій, зростання інтенсивності обстрілів та зростання ризику ракетного удару можуть негативно вплинути на поточну ситуацію.

За словами Хмелевського, велике занепокоєння викликає значний дефіцит державного бюджету. Спочатку він був на рівня 1,3 трлн гривень. Однак в березні цього року Верховна рада збільшила витрати ще на 537 мільярдів гривень. При цьому реальних джерел для фінансування всіх витрат немає.

Експерт не виключає, що Національний банк почне фінансувати витрати шляхом збільшення грошової маси, а це чинитиме додатковий тиск на національну валюту. Він впевнений, що в цьому році НБУ вирішить піти на девальвації гривні. При чому чим пізніше це відбудеться, тим сильнішим буде падіння гривні.

За прогнозами Олександра Хмелевського, курс навряд чи знизиться ниже 37 гривень за долар, а от потенційний ріст набагато більший. Якщо найближчим часом не буде якихось несподіванок, а контрнаступ Збройних сил України дасть очікуваний результат, то курс готівкового долара буде коливатися в межах 37-39 гривень за один долар.

Зважаючи на те, що в Україні понад рік триває повномасштабна війна, ситуація не така вже й погана. Адже напередодні вторгнення більшість експертів були впевнені, що долар в кращому випадку перетне позначку в 50 гривень за долар, а то 100.