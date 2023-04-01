От Корвалола до Виагры: полный список лекарств, которые с 1 апреля будут продавать только по рецепту

Уже с 1 апреля этого года большинство популярных медицинских препаратов можно будет приобрести только по электронному рецепту.

Читайте дальше, чтобы узнать, какие именно лекарства будут продаваться только по рецепту.

Обезболивающие и жаропонижающие

Все обезболивающие препараты на основе действующих веществ парацетамол и ибупрофен можно будет и дальше покупать без рецепта.

Анальгин в таблетках и дальше можно будет покупать без рецепта, а вот для ампул нужно будет получить рецепт. Та же ситуация с ношпой и спазмалгоном.

Нимесил и аналог этого препарата — только по электронному рецепту.

Гормональные препараты

Все разновидности гормональных препаратов будут продавать исключительно по рецепту, включая гормональные средства экстренной контрацепции.

Сюда входят следующие препараты: Белара, Эротекс, Постинор, Дуфастон, Жанин.

Также по рецепту будут продавать лекарства, принимаемые людьми с заболеваниями цитовидной железы, такие как Тироксин или Эутирокс.

Без рецепта также не приобрести гормональные мази, это Бетаметазон, Тримистин и другие.

Лекарство против гипертонии

Теперь без рецепта нельзя купить популярные препараты для понижения давления, это Каптопресс, Бисопропол, Эналаприл и другие. Также по рецепту будут отпускаться Фуросемид и Диакарб — мочегонные препараты, использующие гипертоники.

Сердечное лекарство

Теперь только по рецепту будут продавать все лекарства на основе спирта. Сюда относят Барбовал, Корвалол, Валокардин.

Магникор или Кардиомагнил теперь тоже по рецепту, до 100 штук можно приобрести без рецепта по-прежнему. Этиловый спирт также будут продавать по рецепту.

Чтобы получить рецепт, нужно прийти на прием к врачу. При осмотре при необходимости врач назначит соответствующие лекарства и сформирует электронное назначение. Далее пациенту поступит сообщение со специальным кодом, по которому можно будет приобрести медицинское средство. Этот код достаточно назвали в аптеке. Воспользоваться им можно только один раз.