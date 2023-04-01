Від Корвалолу до Віагри: повний список ліків, які з 1 квітня продаватимуть лише за рецептом

Вже з 1 квітня цього року більшість популярних медичних препаратів можна буде придбати лише за електронним рецептом.

Читайте далі, щоб дізнатися, які саме ліки будуть продаватися лише за рецептом.

Знеболювальні та жарознижувальні

Всі знеболювальні препарати на основі діючих речовин парацетамол та ібупрофен можна буде й надалі купувати без рецепта.

Анальгін у таблетках і надалі можна буде купувати без рецепта, а ось для ампул потрібно буде отримати рецепт. Та ж ситуація з ношпою та спазмалгоном.

Німесил та аналогу цього препарату — лише за електронним рецептом.

Гормональні препарати

Всі різновиди гормональних препаратів продаватимуть виключно за рецептом., включно з гормональними засобами екстреної контрацепції.

Сюди входять такі препарати: Белара, Еротекс, Постинор, Дуфастон, Жанін.

Також за рецептом продаватимуть ліки, що приймають люди з захворюваннями цитовидної залози, такі як Тироксин або Еутірокс.

Без рецепта також не придбати гормональні мазі, це Бетаметазон, Тримістин та інші.

Ліки проти гіпертонії

Тепер без рецепта не можна купити популярні препарати для зниження тиску, це Каптопрес, Бісопропол, Еналаприл та інші. Також за рецептом відпускатимуть Фуросемід та Діакарб — сечогінні препарати, які використовують гіпертоніки.

Серцеві ліки

Тепер лише за рецептом будуть продавати всі ліки на основі спирту. Сюди відносять Барбовал, Корвалол, Валокардін.

Магнікор чи Кардіомагніл тепер теж по рецепту, до 100 штук можна придбати без рецепта, як і раніше. Етиловий спирт також продаватимуть за рецептом.

Щоб отримати рецепт потрібно прийти на прийом до лікаря. Під час огляду, за потреби, лікар призначить відповідні ліки та сформує електронне призначення. Далі пацієнтові надійде повідомлення зі спеціальним кодом за яким можна буде придбати медичний засіб. Цей код достатньо назвали в аптеці. Скористатися ним можна лише один раз.