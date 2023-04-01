Названы даты апрельских магнитных бурь: некоторых следует ждать со страхом

Магнитные бури наблюдаются практически каждый месяц и апрель, конечно же, не станет исключением. Второй месяц войны будет очень не прост в этом плане. Нас ждет несколько мощных и ощутимых геомагнитных колебаний, которые спровоцируют у метеочувствительных людей целый “букет” симптомов. Какие дать самые опасные? Как минимизировать влияние магнитной бури на организм? И как действовать, когда самочувствие резко ухудшилось?

Первая магнитная буря тянется еще с марта

Сейчас как раз наблюдается магнитная буря и она достаточно мощная. Началось геомагнитное возмущение вокруг Земли 31 марта и продлится еще 2-3 дня.

Эта магнитная буря связана с потоком солнечного ветра, выходящего из дыры в атмосфере Солнца. Корональные дыры могут повредить спутники и вызвать полярные сияния на Земле”, — отмечают ученые в Science Alert.

В последнее время магнитные бури появляются именно из-за появления новых дыр на Солнце. А они стали очень распространенным явлением, не являющимся хорошим сигналом.

График других магнитных бурь, которые произойдут в апреле, выглядит так:

3-4 апреля – слабая магнитная буря К-индекс 3. 10-11 апреля – магнитная буря К-индекс 4. 12 апреля – слабая буря К-индекс 3. 14-15 апреля – слабая буря К-индекс 3. 16-17 апреля – магнитная буря К-индекс 4. 20-21 апреля – сильная магнитная буря К-индекс 5. 22-23 апреля – слабая магнитная буря К-индекс 3.

Как видим, действительно будет очень много опасных дат и самым сложным будет 20 и 21 апреля. Магнитная буря пятого уровня — это, как минимум, головная боль и как максимум серьезные обострения болезней сердца и сосудов.

Медики рекомендуют в эти дни подвергаться минимальным эмоциональным и физическим нагрузкам. Не нервничать, не брать на себя много обязанностей, в противном случае организм будет посылать сигналы в виде плохого самочувствия. Улучшить свое состояние можно также полноценным сном, отказом от тяжелой и жирной пищи и частыми прогулками на свежем воздухе.