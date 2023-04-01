В апреле пенсионеров ждет ряд новостей: будут как очень хорошие, так и плохие

Апрель будет сопровождаться рядом новостей, изменений и нововведений. Некоторые будут касаться исключительно пенсионеров, другие коснутся абсолютно всех категорий населения. Из главного: очередное повышение пенсионных выплат, продажа лекарств только по электронному рецепту и информация о тарифах за коммунальные услуги. Однако давайте обо всем по порядку.

Лекарство теперь будет продаваться по-новому

Эта тема особенно актуальна для пенсионеров, ведь они самые частые посетители аптек. Большинство должны на постоянной основе обновлять свою аптечку, а теперь почти все позиции требуют рецепта и не бумажного, а электронного. Нововведение будет действовать с 1 апреля, поэтому вчера перед аптеками можно было наблюдать безумные очереди. Но, как обычно, есть одно исключение. К моменту действия военного положения аптеки могут принимать и обычные бумажные рецепты. Вообще электронные рецепты вводят, чтобы люди меньше занимались самолечением, и могли купить лекарства только по назначению врача.

Состоится еще один перерасчет пенсий

В апреле перечислят пенсию тех лиц, которые в 2021 году достигли пенсионного возраста, имеют весь необходимый стаж, но при этом продолжают работать. Стоимость этого пересчета пересечет отметку почти в 100 миллионов гривен. Доплата у каждого будет разной. Ее размер зависит от количества наработанного стажа и размера страховых взносов, которые делало работающее лицо и работодатель в течение трудового периода.

Тарифы на коммунальные останутся неизменными

В Украине действует мораторий на тарифы на газ и горячую воду. В то же время, уже активно ведутся разговоры о том, что с первого апреля выросла стоимость электроэнергии. Но в последний момент это повышение решили отложить. Пока цены будут на старом уровне. В то же время в мае может подорожать холодная вода, но и эта информация не является окончательной.