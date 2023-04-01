Названо дати квітневих магнітних бур: на деякі слід чекати з острахом

Магнітні бурі спостерігаються практично кожного місяця і квітень звісно ж не стане виключенням. Другий місяць війни буде дуже не простий у цьому плані. На нас чекає кілька досить потужних та відчутних геомагнітних коливань, які спровокують у метеочутливих людей цілий “букет” симптомів. Які дати найнебезпечніші? Як мінімізувати вплив магнітної бурі на організм? Та як зрештою діяти, коли самопочуття різко погіршилося?

Перша магнітна буря тягнеться ще з березня

Зараз якраз спостерігається магнітна буря і вона є доволі потужною. Розпочалося геомагнітне збурення навколо Землі 31 березня і триватиме ще 2-3 дні.

“Ця магнітна буря пов’язана з потоком сонячного вітру, який виходить із дірки в атмосфері Сонця. Корональні дірки можуть пошкодити супутники та викликати полярні сяйва на Землі“, – зазначають вчені в Science Alert.

Останнім часом магнітні бурі з’являються саме через появу нових дірок на Сонці. А вони стали дуже поширеним явищем, що не є хорошим сигналом.

Графік інших магнітних бур, що відбудуться у квітні виглядає так:

3-4 квітня – слабка магнітна буря К-індекс 3. 10-11 квітня – магнітна буря К-індекс 4. 12 квітня – слабка буря К-індекс 3. 14-15 квітня – слабка буря К-індекс 3. 16-17 квітня – магнітна буря К-індекс 4. 20-21 квітня – сильна магнітна буря К-індекс 5. 22-23 квітня – слабка магнітна буря К-індекс 3.

Як бачимо, дійсно буде дуже багато небезпечних дат, і найскладнішим буде 20 та 21 квітня. Магнітна буря п’ятого рівня — це, як мінімум головний біль та як максимум серйозні загострення хвороб серця і судин.

Медики рекомендують в ці дні піддаватися мінімальним емоційним та фізичним навантаженням. Не нервувати, не брати на себе багато обов’язків, інакше організм буде посилати сигнали у вигляді поганого самопочуття. Покращити свій стан можна також повноцінним сном, відмовою від важкої та жирної їжі, і частими прогулянками на свіжому повітрі.