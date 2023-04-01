В квітні на пенсіонерів чекає ряд новин: будуть як дуже хороші, так і погані

Квітень супроводжуватиметься цілим рядом новин, змін та нововведень. Деякі стосуватимуться виключно пенсіонерів, інші торкнуться абсолютно всіх категорій населення. З головного: чергове підвищення пенсійних виплат, продаж ліків лише за електронним рецептом і інформація стосовно тарифів за комунальні послуги. Проте давайте про все по порядку.

Ліки тепер продаватимуться по-новому

Ця тема особливо актуальна для пенсіонерів, адже вони найчастіші відвідувачі аптек. Більшість мусять на постійній основі оновлювати свою аптечку, а відтепер майже всі позиції вимагають рецепту і неабиякого, а електронного. Нововведення діятиме з 1 квітня, через те вчора перед аптеками можна було спостерігати шалені черги. Але, як завжди є одне виключення. На час дії воєнного стану аптеки можуть приймати й звичайні паперові рецепти. Взагалі, електронні рецепти вводять, щоб люди менше займалися самолікуванням, та могли купити ліки лише за призначенням лікаря.

Відбудеться ще один перерахунок пенсій

У квітні перерахують пенсію тих осіб, які у 2021 році досягли пенсійного віку, мають весь необхідний стаж, але при цьому продовжують працювати. Вартість цього перерахунку перетне позначку у майже 100 мільйонів гривень. Доплата в кожного буде різною. Її розмір залежить від кількості напрацьованого стажу, та розміру страхових внесків, які робила працююча особа та роботодавець впродовж трудового періоду.

Тарифи на комунальні залишаться незмінними

В Україні діє мораторій на тарифи за газ, та гарячу воду. Водночас вже активно ведуться розмови про те, що з першого квітня зросте вартість електроенергії. Та в останній момент це підвищення вирішили відкласти. Поки що ціни будуть на старому рівні. Водночас в травні може подорожчати холодна вода, але й ця інформація не є остаточною.