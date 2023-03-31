В Украине хотят сделать “Доску позора”, где будут публиковать личные данные людей избегающих мобилизации

Уже второй год идет война, а вместе с ней военное положение и всеобщая мобилизация. Далеко не все военнообязанные готовы получить повестку. Очень многие мужчины, если и не пытаются бежать за границу, то точно не спешат появляться в военкомат, чтобы по крайней мере стать на учет. Более того, даже получив повестку, где-то на улице или на рабочем месте, очень много украинцев просто ее игнорируют. Они понимают, что за это могут получить штраф и даже уголовную ответственность, но все равно скрываются от военных и полиции. В связи с этим, в Украине может появиться так называемая “Доска позора”, где будут опубликованы имена всех уклонистов.

Соответствующий законопроект уже готовят

О подобном в эфире национального телемарафона сообщил нардеп, член комитета Совета по национальной обороне, безопасности и разведке, представитель президента в парламенте Федор Вениславский. По его словам, сейчас активно разрабатывают законопроект, согласно которому будут обнародованы данные тех, кто скрывается от мобилизации.

«Если человек был должным образом, возможно, через того же мессенджера, информированный и подтвердивший, что получил вызов в ТЦК, но не явился, то это означает, что он сознательно не исполняет свою конституционную обязанность защищать Родину», — заявляет Вениславский.

По словам нардепа такая доска позора должна создавать моральное давление на уклоняющегося и заставить его прийти в военкомат.

Повестки через мессенджеры не будут приходить

29 марта тот же Вениславский в прямом эфире заявил, что повестки могут присылать через вайбер или телеграмм. Мол, база номеров практически сформирована и такая идея имеет место. Правда, потом в Офисе Президента опровергли эти слова и заявили, что подобное пока совсем не планируется и неизвестно, будет ли вообще когда-нибудь реализовано.