В Україні хочуть зробити “Дошку ганьби”, де публікуватимуть особисті дані тих, хто уникає мобілізації

Вже другий рік триває війна, а разом з нею воєнний стан і загальна мобілізація. Далеко не всі військовозобов’язані готові отримати повістку. Дуже багато чоловіків, якщо й не намагаються втікати закордон, то точно не квапляться з’являтися до військкомату, щоб принаймні стати на облік. Ба більше, навіть отримавши повістку, десь на вулиці, чи на робочому місці, дуже багато українців просто її ігнорують. Вони розуміють, що за це можуть отримати штраф і навіть кримінальну відповідальність, але все одно приховуються від військових та поліції. У зв’язку з цим, в Україні може з’явитися так звана “Дошка ганьби”, де буде опубліковано імена всіх ухилянтів.

Відповідний законопроєкт вже готують

Про подібне в ефірі національного телемарафону повідомив нардеп, член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки, представник президента у парламенті Федір Вениславський. З його слів, наразі активно розробляють законопроєкт, згідно з яким буде оприлюднено дані тих, хто приховується від мобілізації.

«Якщо людина була належним чином, можливо, через того ж месенджера, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до ТЦК, але не з’явилася, то це означає, що вона свідомо не виконує свого конституційного обов’язку захищати Батьківщину», — заявляє Вениславський.

Зі слів нардепа така дошка ганьби мала б створювати моральний тиск на ухилянта і таки змусити його прийти до військкомату.

Повістки через месенджери не приходитимуть

29 березня той же Вениславський в прямому ефірі заявив, що повістки можуть присилати через вайбер або телеграм. Мовляв, база номерів практично сформована і така ідея має місце бути. Щоправда, потім в Офісі Президента спростували ці слова і заявили, що подібне наразі зовсім не планується і невідомо, чи взагалі колись буде реалізовано.