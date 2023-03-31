Компании Metro и Auchan признали спонсорами терроризма: останутся ли они в Украине

С самого начала полномасштабного вторжения большое количество компаний ушли из России. Оставшиеся — это единицы, и сейчас их активно бойкотируют в Украине, называя спонсорами терроризма. Продолжают работать и у нас, и в стране оккупанта, такие торговые сети, как Metro и Auchan. Национальное агентство по предотвращению коррупции уже внесло эти компании в список спонсирующих терроризм. Останутся ли они в Украине и что по этому поводу думают власти, рассказал глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев.

Запрещать работу этих компаний Украине не выгодно

Даже если компания попадает в список Национального агентства, это не значит, что она должна немедленно прекратить свою деятельность. Это следует согласовать на законодательном уровне.

«Чтобы они вышли из нашего рынка, много ума действительно не нужно. Можно просто запретить или обложить их налогом, и в этом случае, наверное, они покинут наш рынок. Но вопрос сложнее, потому что мы при этом потеряем гораздо больше, чем эти компании, и точно, чем Российская Федерация», – сказал Гетьманцев.



Дело в том, что эти компании работают не только в России, но и во многих других странах. Сначала была идея наказывать подобные организации дополнительным налогом, но потом отказались, ведь считают, что это не пойдет на пользу Украине.

“Некоторые всемирно известные компании будут вынуждены уйти из Украины, и мы потеряем налоги, рабочие места, часть экономики. В тот момент, когда мы считаем каждую копейку, это будет для нас очень болезненно. К сожалению, но определенные бизнес-интересы одерживают верх над моральными ценностями. Это очевидно», — подытожил нардеп.

Вероятно, эти супермаркеты таки останутся и в дальнейшем будут работать на тех условиях, что и раньше.