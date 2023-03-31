Компанії Metro і Auchan визнали спонсорами тероризму: чи залишаться вони в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення дуже багато компаній пішли з Росії. Ті, хто залишився — це одиниці, і наразі їх активно бойкотують в Україні називаючи спонсорами тероризму. Продовжують працювати й в нас і в країні окупанта такі торгові мережі, як Metro та Auchan. Національна агенція по запобіганню корупції вже внесла ці компанії в список тих, що спонсорують тероризм. Чи залишаться вони в Україні й що з цього приводу думає влада, розповів очільник Комітету Верховної Ради по фінансах, податкової й митної політики Данило Гетьманцев.

Забороняти роботу цих компаній Україні не вигідно

Навіть якщо компанія попадає в список Національної агенції, це не означає, що вона негайно повинна припинити свою діяльність. Це потрібно узгодити на законодавчому рівні.

«Щоб вони вийшли з нашого ринку, багато розуму насправді не потрібно. Можна просто заборонити або оподаткувати їх, і в цьому випадку, напевно, вони залишать наш ринок. Але питання складніше, тому що ми при цьому втратимо набагато більше, ніж ці компанії, і точно, ніж Російська Федерація», – сказав Гетьманцев.

Річ в тім, що ці компанії працюють не лише в Росії, а й у багатьох інших країнах світу. Спочатку була ідея карати подібні організації додатковим податком, але потім від цього відмовилися, адже вважають, що це не піде на користь Україні.

“Деякі всесвітньо відомі компанії будуть змушені піти з України, і ми втратимо податки, робочі місця, частину економіки. У той момент, коли ми рахуємо кожну копійку, це буде для нас досить болісно. На жаль, але певні бізнес-інтереси здобувають гору над моральними цінностями. Це очевидно», – підсумував нардеп.

Тож ймовірно ці супермаркети таки залишаться й надалі будуть працювати на тих умовах, що й раніше.