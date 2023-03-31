У квітні деякі знаки зодіаку опиняться на межі бідності: кому загрожують фінансові проблеми

Початок квітня буде несприятливим для багатьох зодіакальних знаків. Та й не дивно. Транзит Меркурія, Марса та Юпітера через знак Овена і входження Плутона в знак Водолія обіцяють більше неприємностей, аніж хороших новин.

Проте найгірший прогноз у астрологів для Дів та Водоліїїв. Їм на початку квітня загрожують серйозні проблеми з грішми. Представники цих знаків можуть втрапити в оборудку шахраїв або ж залишитися без основного джерела доходу. І це ще далеко не всі можливі варіанти розвитку подій.

Діва

Дівам у перші дні квітня радять бути вкрай обережними. Зараз не час робити великі покупки і тим більше брати кредити. Такі важливі рішення варто відкласти на кращі часи. Зараз же потрібно подбати про свої заощадження, адже незабаром Діви можуть залишитися без роботи. От тоді то їм і знадобиться так звана «подушка безпеки».

Також у Дів можуть виникнути матеріальні проблеми через шахраїв. Наївні представники знаку легко потрапляють під вплив людей, які можуть виявитися нечистими на руку. Тож підписуючи документи та перераховуючи великі суми грошей завжди потрібно радитися зі спеціалістами. Лише так Діви і можуть убезпечити свої гроші від рук зловмисників.

Водолій

На матеріальне становище Водоліїв вплинуть проблеми на роботі. Через конфлікт з начальником вони опиняться на грані звільнення. Втрата доходу може завдати серйозного удару по бюджету представників знаку. Тож астрологи радять їм вже зараз пошукати собі підробіток щоб не залишитися ні з чим.

Також уродженцям знаку краще утриматися від допомоги друзям чи колегам. Йдеться зокрема про позичання грошей. Завжди можна допомогти порадою чи сприянням у пошуку роботи. Але роздавати свої «кровно зароблені» – не найкращий варіант для Водоліїв. Особливо в їх теперішньому непевному становищі.