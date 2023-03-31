Експерти дали неочікуваний прогноз стосовно курсу валют: чого чекати від долара?

Останніми тижнями спостерігалася доволі хороша тенденція стосовно курсу долара. Гривня поступово зміцнювалася й ось наприкінці березня курс долара вже знизився до 37 гривень. Це доволі неочікувано та обнадійливо враховуючи, що наприкінці 2022 року експерти говорили про мінімум 45-50 гривень за 1 долар в цьому році. Поки що ці прогнози не збулися, але вже появилися наступні. Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, пояснив, чому наразі долар подешевшав, і чому незабаром він може навпаки підвищитись аж до 40 гривень.

На зміцнення гривні вплинуло зниження попиту на валюту

Кілька місяців тому банки запропонували клієнтам цікаву можливість купити валюту за офіційним курсом. Для цього потрібно було прийти в банк та придбати потрібну кількість доларів, але відразу ж покласти їх на тримісячний депозит. Тобто купуючи цю валюту ви не маєте змоги користуватися нею мінімум три місяці. Після цього можете отримати її на касі у готівковому вигляді. Цей спосіб став досить популярним. Згодом ці депозитні долари поступали на чорний ринок і власники продавали їх трохи дешевше, бо й купували за вигідною ціною. Це допомогло зміцнити гривню. Та й загалом, з подібною схемою зменшився попит на долари, якими торгують на чорному ринку.

“Попит на валюту впав, тому ми очікуємо на тестування рівня 38 грн/дол. Але ці рівні знижують зацікавленість у відкритті тримісячних валютних депозитів, тому через деякий час це почне тиснути на курс готівкової валюти й поверне нас назад до рівня 39 грн“, – пояснив банкір.

Чи подорожчає долар поки не відомо

Ще не відомо достеменно, чи долар дійсно зросте в ціні. Наприклад підтримати гривню може й Міжнародний валютний фонд, який надасть Україні програму фінансування. Наразі всі зміни дуже короткострокові, тож подорожчання, як і здешевлення валюти можуть бути дуже циклічним явищем.