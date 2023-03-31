Мінімальну зарплату можуть “розморозити” і підвищити до 9000 гривень

Минулого року при затвердженні бюджету на 2023 рік було прийнято рішення заморозити розмір пенсій та мінімальної зарплати на весь рік. Таке рішення вимушено прийняли через війну та її критичний вплив на економіку. Нагадаємо, що зараз мінімальна зарплата становить 6700 гривень. Та, як виявляється, невдовзі це може змінитися. З’явився шанс, що виплати таки розморозять і підвищать. Очікується, що підвищення відбудеться у три етапи. На фінальному етапі мінімалка може становити майже 9000 гривень.

Відповідний законопроєкт вже внесено до Верховної Ради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8431, який дозволяє підвищувати мінімальну зарплату. Згідно з даним законопроєктом, підвищення мало б відбуватися у наступні етапи:

З 1 квітня зарплата мала б зрости до 7370 грн. З 1 липня до 8107 грн. З 1 жовтня мінімалка може становити 8918 грн.

Враховуючи ціни та інфляцію, це було б дуже чудово і трохи спростило б життя українцям. Чи приймуть цей законопроєкт поки невідомо, але до 1 квітня залишилось зовсім трішки, тож ймовірно про остаточне рішення стане відомо вже на днях.

Пенсія зросла, але лише завдяки індексації

Щодо пенсії, то поки жодних доплат людям не нараховували. Виключенням стала лише березнева індексація. Цьогорічний індекс склав 20%, а середнє підвищення становило 500 гривень. По 400-500 гривень доплати отримали власники мінімальної виплати, тобто тої, що не перевищує 3000 гривень. Ті в кого пенсія вища, отримали по 700, 900 і навіть 1000 гривень доплати. Для багатьох було незрозуміло, як саме індексували виплату, адже люди очікували на одні суми, а в результаті вийшли зовсім інші. Річ в тім, що індексували розрахункову виплату, а не фактичну. Тому й кінцеві суми вийшли трішки меншими ніж дехто очікував.