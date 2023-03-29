Названы комнатные растения, которые провоцируют аллергию и наоборот – лечат ее

Большинство людей любят когда дома есть живые вазоны. Они не только стильно и красиво смотрятся, но и придают уют, отлично дополняют интерьер, в конце концов очищают и увлажняют воздух. Однако здесь есть абсолютно две разные стороны медали. Нужно очень тщательно подбирать домой вазоны. Оказывается, некоторые из них могут нести пользу, а также лечить или облегчать симптомы аллергии. А вторые наоборот, провоцировать ее, а еще головные боли, слабость и общее ухудшение самочувствия. Исследователи NASA составили список растений, которые желательно держать дома, и те от которых лучше отказаться, а там больше в спальне или детской комнате.
Растения, которые полезны для здоровья
- Спатифиллум. Это красивое экзотическое растение с зелеными листьями и белыми цветами. Оно отлично борется с плесенью в помещении.
- Драцена Деремская. Вазон с длинными зелеными листьями, впитывающим в себя множество вредных веществ из воздуха. Это естественный фильтр.
- Алое. Все знают о пользе сока алоэ при различных ожогах или ранениях, так что иметь дома такой вазон точно не помешает.
- Паучье растение. Показано аллергикам и людям, страдающим астмой, ведь на 95% очищает воздух от такого вредного элемента, как формальдегид.
- Пальма арека. Это отличный увлажнитель воздуха, который уместно иметь особенно летом. Также эта пальма хорошо удаляет из воздуха вредные вещества и даже угарный газ.
- Бамбуковая пальма. Имеет аналогичные свойства, что и предыдущее растение. Никакого вреда и только максимум пользы.
- Рапись высокая. Этот вазон удаляет из воздуха формальдегид, ксилол и толуол. Правда, его нужно пересаживать каждые два года.
Растения, провоцирующие аллергию
- Плющ может вызвать раздражение кожи.
- Ромашка провоцирует аллергию через пыльцу.
- Африканская фиалка, слишком притягивающая к себе пыль.
А еще хризантемы, папоротник и инжир плакучий. Все они могут вызвать негативную реакцию у людей, страдающих сенной лихорадкой.
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