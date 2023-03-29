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Названы комнатные растения, которые провоцируют аллергию и наоборот – лечат ее

30.03.2023
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Большинство людей любят когда дома есть живые вазоны. Они не только стильно и красиво смотрятся, но и придают уют, отлично дополняют интерьер, в конце концов очищают и увлажняют воздух. Однако здесь есть абсолютно две разные стороны медали. Нужно очень тщательно подбирать домой вазоны. Оказывается, некоторые из них могут нести пользу, а также лечить или облегчать симптомы аллергии. А вторые наоборот, провоцировать ее, а еще головные боли, слабость и общее ухудшение самочувствия. Исследователи NASA составили список растений, которые желательно держать дома, и те от которых лучше отказаться, а там больше в спальне или детской комнате.

Растения, которые полезны для здоровья

  • Спатифиллум. Это красивое экзотическое растение с зелеными листьями и белыми цветами. Оно отлично борется с плесенью в помещении.
  • Драцена Деремская. Вазон с длинными зелеными листьями, впитывающим в себя множество вредных веществ из воздуха. Это естественный фильтр.
  • Алое. Все знают о пользе сока алоэ при различных ожогах или ранениях, так что иметь дома такой вазон точно не помешает.

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  • Паучье растение. Показано аллергикам и людям, страдающим астмой, ведь на 95% очищает воздух от такого вредного элемента, как формальдегид.
  • Пальма арека. Это отличный увлажнитель воздуха, который уместно иметь особенно летом. Также эта пальма хорошо удаляет из воздуха вредные вещества и даже угарный газ.
  • Бамбуковая пальма. Имеет аналогичные свойства, что и предыдущее растение. Никакого вреда и только максимум пользы.
  • Рапись высокая. Этот вазон удаляет из воздуха формальдегид, ксилол и толуол. Правда, его нужно пересаживать каждые два года.

Растения, провоцирующие аллергию

  1. Плющ может вызвать раздражение кожи.
  2. Ромашка провоцирует аллергию через пыльцу.
  3. Африканская фиалка, слишком притягивающая к себе пыль.

А еще хризантемы, папоротник и инжир плакучий. Все они могут вызвать негативную реакцию у людей, страдающих сенной лихорадкой.


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30.03.2023
1 хвилина на прочитання
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